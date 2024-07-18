《北市幼兒園狼師案》市府稱二次訪查 議員抓包與調查無關

2024/07/18 05:30

蔣稱應議員要求公布全部紀錄 非針對調查案 挨批卸責混淆視聽

〔記者楊心慧、何玉華／台北報導〕台北市培諾米達信義幼兒園首件通報性侵女童案於前市長柯文哲任內發生，市長蔣萬安上任後再度犯案，長達一年時間無作為挨批，教育局於本月十五日發布新聞稿稱「二○二二年十二月至二○二三年三月曾入園訪視與稽查公安」，反駁「無作為」質疑。市議員簡舒培卻抓包，兩次入園與性侵調查無關，訪視竟是為讓幼兒園維持準公共化幼兒園資格，痛批幫性侵幼兒園掛保證；蔣萬安昨辯解，說是應議員要求才公布到園訪視紀錄。意旨並未以此稱與調查有關，簡則批蔣出事卸責、混淆視聽。

請繼續往下閱讀...

訪查目的疑在維持準公共化資格

根據市府刊登於官網的新聞稿內容為：「本局均依法調查，後續亦於二○二二年十二月辦理入園訪視、二○二三年三月進行公安稽查，並無民意代表所述不作為，請有心人士切勿再混淆視聽，造成社會大眾恐慌。」在陳述兩次入園內容的前提字句是，「本局均依法調查」，意在解釋該調查案的後續作為。

但簡舒培表示，教育局兩次的入園訪視根本無關性侵案，二○二二年十二月是為續核准準公共幼兒園進行訪視，市府不但沒調查，竟維持準公共化園所身分，無疑是替性侵案幼兒園「掛保證」，讓更多的家長受騙及孩子受害。

柯、蔣挨批擺爛 1年沒行政調查

簡舒培批評，二○二二年七月第一案爆發後，柯文哲、蔣萬安前後任市府擺爛，整整一年沒有行政調查，離譜的是蔣萬安持續讓幼兒園有準公共化的資格，家長因此相信市府的保證，在不知情下，將孩子送入虎口，蔣市府至今還在強調有作為，對於受害家長來說實在無比諷刺。

教育局︰紀錄完整呈現督導情形

教育局昨對此說明，幼兒園狼師案，遭多位議員同日限時索取資料，要求提供二○二二年七月至二○二三年七月間入園紀錄，另有議員在公開媒體上質疑「除了看監視器調查，你們都沒有到過這個幼兒園嗎？」，因議員關心本案，故彙整提供行政調查作為，並列入該園常態性稽查及其他入園紀錄，完整呈現對該園平時的督導情形。蔣萬安昨也為教育局辯解，是應議員要求，公布所有過去到園的紀錄，更稱任何發言希望都可以本於事實，不要透過各種發言混淆視聽，造成家長更多不安。

簡：調資料與發新聞是兩回事

對此，簡舒培回應，議員調資料和教育局發布新聞稿是兩回事，蔣萬安十六日也稱將查柯市府接獲通報後的處理過程，現在卻為教育局的推託與卸責辯解，再度凸顯蔣萬安不檢討任內疏失，根本就是卸責市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法