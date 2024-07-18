嘉139線拓寬 阿里山公路車流疏解

嘉義縣長翁章梁（左）搭乘吉普車巡視嘉一三九線拓寬工程成果。（記者王善嬿攝）

2024/07/18 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台十八線（阿里山公路）國道三號中埔交流道至頂六路段，常因上下阿里山的車流集中，逢假日易壅塞，為改善交通瓶頸，交通部公路局補助五．一億元、縣府自籌二．一億元，共斥資七．二億元，分三期拓寬嘉一三九線分流車潮，最後一哩路第二、三期工程完工通車，昨舉行謝土祈福典禮，用路人可自中埔交流道東側阿里山公路路口，經嘉一三九線銜接台三線，紓解車流。

縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、前立委陳明文等人參與祈福典禮，祈求行車平安，期待全線拓寬後，建構中埔地區完善交通路網，帶動地方發展。

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國三中埔交流道至頂六段 易壅塞

翁章梁說，銜接阿里山公路至台三線的嘉一三九線，以往路幅狹窄、會車困難，第一期拓寬富裕路及嘉一三九線九公里九二五公尺至十一公里三五五公尺處，已於二○一八年完成；第二、三期拓寬工程完成阿里山公路至富裕路圓環（啼雞城段），及嘉一三九線五公里一百公尺至九公里九二五公尺處，總改善長度五二○八公尺，並完成五座橋梁改建。

翁章梁表示，嘉一三九線原路寬五至九公尺，現拓寬為十二至十五公尺，同時優化既有道路線型，整併多處Ｓ型彎繞路段，增加轉彎半徑，並強化改善標線標誌、交通與照明設施等道路設施，增加行車安全性，施作路側排水溝及水路銜接設施，改善區域排水並維持農田灌溉需求。

續爭取嘉135之1線拓寬 完善路網

李碧雲說，嘉一三九線道路拓寬工程完成後，讓鄉親有一條安全回家的路，公所正積極爭取嘉一三五之一線拓寬工程，打通中埔鄉交通任督二脈，紓解國道三號中埔交流道至頂六地區車流。

此外，中埔鄉和興村中正新邨前道路為「無尾巷」，社區約兩百戶居民僅能從單一出入口平實街進出，交通不便，經前立委陳明文任內協調，興建聯外道路，讓居民通往和興、中華路等鬧區，昨完工啟用。

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