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2026國際少運會 花蓮獲主辦權

2024/07/18 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第五十六屆國際少年運動會十五日至廿日在墨西哥舉辦，教育部體育署前進萊昂協助花蓮縣府教育處，昨天在ICG委員會議簡報申辦計畫，會後花蓮縣確定獲得二○二六年第五十八屆ICG主辦權，也是台灣第三度獲得ICG主辦權。

體育署表示，台北市、新北市分別在二○○二年、二○一六年主辦ICG，花蓮縣二○二六年獲得主辦權後，將是台灣第三度擔任ICG東道主。

國際少年運動會ICG是國際奧林匹克委員會承認的國際運動組織，每年舉辦國際少年運動會，參賽資格為十二至十五歲的青少年，以城市為參賽單位，今年主辦國在墨西哥萊昂，台灣包括花蓮縣、新北市、台北市都派出選手參賽。花蓮縣代表隊伍包含四名游泳、四名田徑及兩名跆拳道選手。

花蓮縣確定獲得後年第五十八屆ICG主辦權，將在下屆也就是明年的愛沙尼亞塔林市舉辦的國際少年運動會上，正式與ICG簽約，並展開二○二六年籌辦工作，體育署也會全力協辦。

ICG執行委員在今年三月至花蓮各運動場館競賽場館進行場地勘查，獲得執行委員們肯定。縣府表示，規劃於花蓮縣立體育場、國風國中、美崙國中及宜昌國中等八個運動場館，舉辦田徑、游泳、足球、網球、桌球、跆拳道、射箭及三對三籃球，選手村在東華大學。

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