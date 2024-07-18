花蓮中南區乾旱 影響二期稻

花蓮近期少下雨，壽豐鄉也有農民向縣議員胡仁順陳情憂心缺水。（記者王錦義攝）

2024/07/18 05:30

農水署與地方協調 初步將依上下游順序供水

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣中、南區已經一個多月沒有降雨，加上地震後許多溪流上游出現阻塞狀況，導致下游出現水源供應不穩定，富里鄉已經出現乾旱現象影響二期稻作；壽豐鄉也有農民向縣議員胡仁順陳情缺水；農田水利署花蓮管理處與地方協調，初步將依上下游順序供水。

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農水署花蓮管理處長張麒瑋說，目前南區的富里鄉、玉里鎮出現灌溉供水不足現象，第一階段希望農民配合調度，依上下游順序打田、插秧，目前秋林圳、竹田圳、富里圳、永豐圳及縣堺圳等雖都有供水吃緊的狀況，但水源不同，勉強可調配給水。去年也曾發生乾旱情形，後來颱風解圍，今年則是希望下週颱風也能帶來降雨。

富里鄉缺水率平均逾7成

富里鄉長江東成說，鄉內目前缺水率平均已達七十％以上，農田水利署富里工作站盤點可供灌溉的水源供農耕用水，盼能協助抗旱因應準備，以維農作生產，避免旱災情形造成損失擴大，在災害尚未發生之前多一分準備，少一分損失。

新種瓜苗等作物逐漸乾枯

壽豐鄉同樣面臨灌溉缺水窘境，農田等不到足夠的水量，只能看著新種的瓜苗等作物逐漸乾枯。張麒瑋說，種植蔬菜、水果等的用水量不像稻作需求那麼大，壽豐一帶水源因受木瓜溪堰塞湖未處理完畢，經農田水利署調配後仍可供水，可能不像以往那麼充足便利，希望農民共體時艱。

議員盼開發更多取水方式

議員胡仁順說，花蓮沒有水庫，在極端氣候與平均五年就一次大旱的考驗下，水利相關單位應開發包括伏流水等更多取水方式，讓灌溉與養殖用水更穩定。

胡仁順舉例說，南部因冬季乾旱取水不穩，屏東靠日治時期開發的二峰圳伏流水水利設施，一百多年來穩定地灌溉屏東平原。高雄則完成了七處伏流水取水工程，成為穩定的供水水源，不再因乾季過長而停水。

花蓮和平工業區的水源也是伏流水，全台現在有油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪等六處伏流水工程正在進行中。胡仁順說，花東的灌溉面積廣大、壽豐還有黃金蜆養殖需要流動的水源，需要伏流水工程迫在眉睫。

富里鄉已一個多月沒下過雨，正面臨嚴重乾旱，影響第2期稻作的灌溉插秧和農作物生長。（富里鄉公所提供）

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