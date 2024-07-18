宜蘭人文國中小 回歸公立學校

2024/07/18 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮人文國中小學八月一日起將由宜蘭縣政府接管；依教育部函釋，新學年將由實驗教育學校性質回歸「一般公立學校」。但教師工會質疑包括原「四學期制」等校務運作是否繼續適用？縣府教育處回應，以學生受教權為考量，制度及課程面採逐步輔導調整。

重新委辦 投件單位初審未過

人文國中小是國內首批公辦民營學校，二○○二年轉為民營至今，每六年簽一次委辦契約；今年要重新委辦，唯一投件單位初審遲遲未過，縣府依法將於八月一日接手，核派江智君擔任代理校長。

請繼續往下閱讀...

人文國中小採四學期制，現行制度也屬實驗學校體制，回歸公立學校後，課程計畫及校務行政等運作備受外界檢視。宜蘭縣教師工會理事長葉明政說，縣府接管後，現有校務運作也應回歸一般公立學校，不適合繼續享有委託私人辦理實驗教育條例特許等事項。

縣府教育處回應，保障學生就學權益是縣府優先考量，經臨時校務管理委員會討論，將維持原有學習型態，取得校內共識後再逐步輔導調整，八月一日起會召開相關說明會，繼續溝通未來制度及學習面等運作。

江智君說，在實驗學校轉換一般公立學校期間，針對課程設計、學期制等部分，都會聽取師長及學生需求，經委員會溝通討論再來執行、修改。人文家長會長羅鈞文說，站在家長立場，當然希望維持原學制對孩子最好，期望不要變動太大影響學生權益，若有新的教育政策，也應提前與家長會討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法