打造研發基地 宜科向輝達招手

竹科管理局表示，輝達建置研發中心案，經評估符合宜蘭科學園區產業引進原則。（記者游明金攝）

2024/07/18 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣爭取輝達設置研發中心，最近獲得重大進展；新竹科學園區管理局函覆宜蘭縣政府稱，輝達建置研發中心案，經評估符合宜蘭科學園區產業引進原則。縣府表示，竹科管理局的公文，確定輝達若要來宜科設研發中心是沒有問題的，縣府會主動找機會跟輝達連繫，全力爭取。

竹科指符合宜科產業引進原則

輝達執行長黃仁勳五月間訪台掀起旋風，並透露希望在台北附近設置研發中心。民進黨宜蘭縣議會黨團提案，提出五大理由請輝達研發中心設置宜蘭，希望縣府全力爭取。其理由包括：宜蘭具有地理地緣優勢，雪隧交通方便，環境及空氣品質優良，是首選宜居城市，適合研發人才工作並居住。

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另，未來高鐵通車，拉近宜蘭與台北距離，宜蘭可連結為台北都會區的一環。竹科宜蘭園區二○○四年創立時即展望成為研發基地，目前腹地尚有廿公頃土地可供使用等。

縣府依據民進黨團提案，發函竹科管理局優先評估輝達研發中心設置宜蘭的可行性。竹科管理局近期回函稱，宜蘭科學園區以數位創意、通訊知識服務、研發產業等為發展主軸，輝達公司建置研發中心案經評估符合宜蘭科學園區產業引進之原則。

竹科管理局說，科管局對於廠商有意進駐宜蘭科學園區樂觀其成，並全力協助辦理進駐事宜，將持續與縣府及相關部會合作，引進特色產業並實現區域均衡發展。

副縣長林茂盛說，宜科是新竹科學園區管理局所轄，現在有白紙黑字公文，說輝達符合宜科產業引進原則，縣府會主動找機會跟輝達連繫，跟他們說明宜蘭不管是地理位置，還有交通與好山好水的條件，是非常適合研發中心設置，全力爭取進駐宜蘭。

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