為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

拚高球運動觀光 鎖定韓國客群

台南關廟區的南一高爾夫球場。（南市觀旅局提供）

台南關廟區的南一高爾夫球場。（南市觀旅局提供）

2024/07/18 05:30

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕為發展地方特色運動觀光，台南市觀旅局結合台南五座高爾夫球場及旅宿、觀光產業業者於今年七月至九月推出「臺南四百高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，以國際觀光客為目標，特別是韓國客群，要讓各國球友無論何時來到台南，都能享受悠閒的擊球時光。

市長黃偉哲日前則快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下同時間高達廿七萬以上人次觀看、總觀看人次破二○○萬人次的紀錄，五噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄。火爆的買氣讓韓國大媒體相繼報導，台南愛文芒果更是掀起「韓瘋」，受到韓國消費者喜歡。

南市觀旅局昨天於永華市政中心舉行業者說明會，邀請台南五大高爾夫球場業者參與宣導，職業選手江婉瑜到場分享心得，相關觀光產業的業者、團體出席踴躍。觀旅局長林國華表示，韓國客群偏好於冬季赴南國打球，其待結合台南優勢加強海外推廣，後續帶來更多國際觀光客，讓台南成為各國球友的首要目的地。

另外配合中央政策納入「動滋券」，吸引國內球友參與台南盛夏擊球之旅，未來也規畫韓國高爾夫球KOL一同宣傳，將台南高球觀光遊程推廣至韓國，吸引韓國高球好手們前來體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播