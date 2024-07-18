拚高球運動觀光 鎖定韓國客群

台南關廟區的南一高爾夫球場。（南市觀旅局提供）

2024/07/18 05:30

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕為發展地方特色運動觀光，台南市觀旅局結合台南五座高爾夫球場及旅宿、觀光產業業者於今年七月至九月推出「臺南四百高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，以國際觀光客為目標，特別是韓國客群，要讓各國球友無論何時來到台南，都能享受悠閒的擊球時光。

市長黃偉哲日前則快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下同時間高達廿七萬以上人次觀看、總觀看人次破二○○萬人次的紀錄，五噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄。火爆的買氣讓韓國大媒體相繼報導，台南愛文芒果更是掀起「韓瘋」，受到韓國消費者喜歡。

請繼續往下閱讀...

南市觀旅局昨天於永華市政中心舉行業者說明會，邀請台南五大高爾夫球場業者參與宣導，職業選手江婉瑜到場分享心得，相關觀光產業的業者、團體出席踴躍。觀旅局長林國華表示，韓國客群偏好於冬季赴南國打球，其待結合台南優勢加強海外推廣，後續帶來更多國際觀光客，讓台南成為各國球友的首要目的地。

另外配合中央政策納入「動滋券」，吸引國內球友參與台南盛夏擊球之旅，未來也規畫韓國高爾夫球KOL一同宣傳，將台南高球觀光遊程推廣至韓國，吸引韓國高球好手們前來體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法