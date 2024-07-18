教保違法頻傳 南市要求自我檢核

南市制定幼兒園自主風險管理檢核表，強化幼保教育環境安全。（南市教育局提供）

2024/07/18 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於近來國內發生多起教保服務人員違法事件，為加強幼兒園內部自我管控及風險意識，南市創新訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」，通函各所每二週自我檢核一次，並專卷保存三年，建立親師信賴以落實教保安全環境。

每二週自我檢核一次

許姓家長認為，檢核表有助於家長了解園方為幼兒所做的努力，希望園所落實，官方確實督導，以免園方虛應形式，起不了實際作用。林姓老師則表示，這次台北市案例爭點在於只看不到監視器，就不看別的佐證，本來就可行政調查，此檢核表可當書證，萬一日後若有案件發生，可看出誰有責任。

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24項檢核內容 主動發現

檢核表分成「幼兒保護」、「衛生保健」及「園舍安全」三面向，每個面向再細分為「平時管理」及「覺察辨識」二大項，總計廿四項次重要檢核內容。包括各園應定期宣導教職員皆不得對幼兒有不當管教或體罰等行為，主動覺察幼兒表現有無異狀，以利即時掌控依法通報案件並連繫家長說明後續處遇方式。

此外，各園平日也應落實幼兒點名及環境巡檢，防止幼兒獨處危險及角落安全疑慮等。

五月台南市永康區某私立幼兒園就發生一件教保員集體體罰班上幼兒事件，教育局即啟動調查屬實，決議認定該二名教保員終身不得擔任，通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各六十萬元罰鍰，成為台南歷來首例最高罰鍰案例。

教育局長鄭新輝說，檢核表也納入關懷教保服務人員的項目，包括園方應主動覺察園內老師是否有情緒低落、失控或表示工作不堪負荷情形，適時提供關懷諮商，教育局未來也會辦說明會，並組成「檢核諮詢輔導小組」強化內控機制。

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