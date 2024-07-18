二林廠商、建案多 人口數卻跌破5萬

位於二林中科園區的矽品精密P1廠已有逾千名員工上班，但二林鎮的人口數持續探底，圖為矽品精密廠區。（矽品精密提供）

2024/07/18 05:30

房價漲不停 房屋稅成長7% 鎮長：不少是外來投資或新入住 遷入人數暫未成長

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中科二林園區目前有近四十家廠商申請進駐，而股票上市的矽品精密也有上千名員工開始上線，讓當地房地產業者先後推出逾二十處建案，並住戶開始入住。但吊詭的是，二林鎮人口數仍持續「探底」，從二○一九年五萬二百多人，至今已剩四萬七四四三人。鎮公所認為，新購屋者可能未將戶籍遷到二林，等到廠商全面進駐，才會迎來人口大成長。

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矽品精密預計投資八百億元於二林中科園區蓋新廠，八至十年內將創造七千個工作機會，去年初中科二林P1廠啟用，為彰化半導體產業邁出第一步，目前已有近千名員工在P1廠上班。此外，還有三十多家廠商將進駐，預計全區將帶進二萬五千個就業機會。

由於產業進駐，帶動了二林鎮房地產上漲，開發中的市郊土地交易從疫情前每坪六萬元起漲，今已來到十三萬元，市區公寓大樓從疫情前每坪十四萬元起漲，至今每坪達廿三萬元。而這兩年來，二林鎮的房屋稅成長的七％，可見很多建案陸續完工和完售。

廠商都進駐後 人口才會成長

但房地產榮景，掩蓋不了二林鎮人口持續下跌的事實。二○一九年間，二林鎮還有五萬二百人，隔年就跌破五萬，鎮民代表席次少一人，今年六月來只有四萬七四四十三人。鎮長蔡詩傑表示，部分房屋是外地投資客購買，不會將戶籍搬來二林，另一部分民眾雖在中科二林園區工作，但戶籍也沒遷來，評估等到廠商全面進駐，才會迎來人口大成長。

矽品蓋新廠 已引進200名移工

雖然「帳面」上的人口不增反降，但二林鎮農田旁出現一棟醒目的大樓，上面還有掛有「長宏人力集團」招牌。據了解，這裡是「長宏人力集團」宿舍園區，佔地近千坪，可以容納千人，裡面全數是矽品的外籍移工，目前人數近二百人，內部有販賣部、洗衣部、飲食部，出入有門禁管制。當地洪姓居民說，並未感覺外籍移工影響到鎮民的生活，只有假日才比較感覺街上多了不少外國人。

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