打造綠療空間 公館仁安社區獲獎

打造幸福綠療空間，公館仁安社區獲建築園冶獎。（農村水保署提供）

2024/07/18 05:30

建置香草步道、高架菜圃 獲建築園冶獎公園綠地景觀類獎

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉仁安社區投入社區關懷照顧工作十餘年，為縣內重要長照關懷據點，更與農業部農村發展及水土保持署合作，打造綠色照顧據點，除吸引青農返鄉也照顧長者。仁安社區也致力於打造幸福綠療空間，如建置香草步道、高架菜圃等綠療活動空間，近期獲得建築園冶獎公園綠地景觀類獎項肯定。

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農村水保署長李鎮洋指出，農村水保署協助導入青壯年人力執行農村社區綠色照顧。仁安社區綠療空間不僅是一處安全且友善高齡使用的生活場域，更持續結合公館鄉、通霄鎮與三義鄉青農跨域合作，攜手開闢友善香藥草生態園區。

提供年長者休憩、散步

仁安社區發展協會表示，透過農村再生協助，以全區無障礙理念，打造香草步道、高架菜圃等綠療活動空間，除提供年長者休憩、散步及體驗農趣等機能，也結合黃金小鎮協進會、在地診所醫師等社區產業資源，推動健康綠飲食及綠陪伴等。

農村水保署臺中分署分署長陳榮俊表示，仁安社區綠色照顧據點環境改善亮點多，包括於園區既有步道導入安全友善的無障礙設施，沿途搭配種植香草與蜜源植物，串聯為放鬆療癒的「綠療遊覽」友善動線；並設置可供輪椅族使用的高架菜圃、符合人體高度設計的攀藤棚架等多元蔬果種植環境。

陳榮俊也說，仁安社區邀請苗栗產業工作圈的青農推動長者食農體驗及優質香藥草種植，攜手擴大「綠療飲食」生活圈；社區場域亦結合當地自然環境、既有生態池及客庄文化，打造為可供焢窯、提水灌溉、水耕種植等「農村體驗」的鄉土教學場域，滿足不同世代與族群的學習及使用需求。

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