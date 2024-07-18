水位落差發電 台中食水嵙溪電廠啟用

台中市「食水嵙溪排水小水力發電廠」是第一座由地方政府主導完成的發電廠。（記者廖耀東攝）

2024/07/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市食水嵙溪排水小水利發電廠昨天啟用，市府透過BOT方式，利用食水嵙溪水位落差發電，一年可產生約一○○萬度電，並可提供一○○○張再生能源憑證。

市長盧秀燕表示，這是第一次由地方政府主導興建發電廠，非常有意義；環境部長彭啟明表示，在不破壞生態下利用水資源發電，這是最好的案例，希望可以快速複製到全國各縣市。

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首次由地方政府主導建電廠

盧秀燕指出，這個發電廠採用綠能發電，從上游台電發電、農田灌溉用水，再流下來做水力發電，「一滴水用三次」，而且市府沒有花錢，由廠商投資興建，廿年後交還台中市府。

盧秀燕說，台中市各機關場域及學校屋頂都要求做太陽能，全市有超過八十五％的學校建置太陽能板，台中市再生能源發電一年可發廿五．六億度電，相當中火三分之一發電量。她上任時中火一年要燃燒使用一五○○萬噸煤，現在已減至一年一二○○萬噸，少了五分之一，空氣當然改善。

彭啟明期盼快速複製到全國

環境部長彭啟明表示，面對熱浪及氣候變遷，台中市展現的行動力是台灣最好的典範，希望未來可延伸到全國各縣市；前內政部長李鴻源建議水利局長范世億，將小水電變成台中市特色，迅速盤點適合地點並BOT出去，這個案例只是開始，希望將台灣的水做最好的利用，帶動綠能產業，將台灣帶向永續循環的寶島，一起為台灣、為地球努力。

水利局啟動小水力發電計畫，由豐澕與捷博公司共同承攬，食水嵙溪排水小水利發電廠，發電量為一八五KW，今年十月將進行第二期工程，裝置容量約一七五KW。

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