蘆竹台61線橋下彩虹廣場 將設運動練習場

蘆竹區台61線快速公路橋下彩虹廣場，將新設綜合運動練習場。（記者周敏鴻攝）

2024/07/18 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區濱海里內的台六十一線快速公路橋下彩虹廣場，目前是民眾停車的空地，地方盼能活化以促進運動風氣，市府體育局規劃斥資一千五百萬元，年底前新設綜合運動練習場，提供民眾練習騎自行車、獨輪車或直排輪與滑板等初中階極限運動。

議員錢龍昨說，台六十一線快速公路橋下彩虹廣場，過去常被批評黑暗、髒亂，日前他邀集體育局長許彥輝、蘆竹區長李岳壇、濱海里長林錦昌等單位會勘後，決定新設綜合運動練習場。

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許彥輝表示，周邊已有棒壘球場、槌球場、風雨籃球場，並由自行車道串起，加上YouBike微笑單車已設置站點，考量當地海湖國小是獨輪車特色學校，新設綜合運動練習場將規劃獨輪車練習區，搭配初中階極限運動練習場、兒童溜冰練習場、環狀練習跑道可以騎自行車與溜直排輪等，可望滿足多元運動類型的喜好者，即使下雨或烈日也能運動而不受天候影響。

許彥輝說，綜合運動練習場的面積約五千六百平方公尺，除了運動場地與跑道，還將設置廣場、休憩區、階梯看台區等，以及連接步道、照明設施、活動說明牌誌等，廣場其餘空間長約卅七公尺、寬約卅六公尺，仍將保留作為停車場，提供運動民眾與周邊住戶停車使用。

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