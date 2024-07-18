桃園復康巴士服務 上半年增1.3萬趟次

桃園市復康巴士使用率增長快速，預計年底增至一百九十輛。（社會局提供）

2024/07/18 05:30

司機荒問題已紓解 預計年底達到190輛

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市復康巴士使用率增加，去年比前年多了近兩萬趟次，增幅五．四四％，今年上半年較去年同期多出逾一．三萬趟次，增幅七．二九％，現有復康巴士一八六輛，市府社會局透過民間捐贈、政府採購方式逐月增加，加上「司機荒」問題已紓解，預計年底前達到一九○輛，預約使用成功率現為九十七％，隨著更多車輛投入服務，預約成功率可望提升。

全市9.2萬多身心障礙者

市府社會局身心障礙福利科長李淑香表示，全市身心障礙者人數九萬兩千多人，其中，中重度肢體障礙、視障者三萬多人，是復康巴士最主要使用族群，目前登記會員達八千五百人，經常性使用者五千六百多人，該局統計前年復康巴士服務卅四萬八千多趟次，去年成長到卅六萬七千多趟次，去年上半年服務十七萬八六九七趟次，今年上半年達十九萬一七二四趟次。

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復康巴士服務區分桃園南、北區，並採預約制，A級身障者包括重度肢體障礙者、視障者，可優先於使用前七天預約，其他類列B級，須在使用前四天預約，費率為一般計程車的三分之一，由於復康巴士使用率成長快速，常有人反映很難預約，質疑服務量能是否跟得上需求？

預約成功率上升 現為97％

李淑香說，復康巴士預計年底前增至一九○輛，「司機荒」問題已紓解，現有一九○人，並要求承包廠商持續增補，維持服務量能，預約成功率今年也有逐月改善趨勢，去年底成功率約九十一％，今年六月提升到九十五％，七月以來達九十七％，預期年底增加車輛投入服務，成功率也會隨之提高。

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