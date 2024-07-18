牡丹水庫見底 蓄水量創28年新低

牡丹水庫創下史上最低水位。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/18 05:30

林邊溪伏流水每日支援1萬噸 還能穩定供水超過70天

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年雨量不如預期，六、七月份降雨量都不到往年三十％，牡丹水庫因此創下水庫興建以來最低的水位一百一十六．五公尺，民眾從外觀都可看到水庫內的「山丘」，經濟部水利署南區水資源分署（簡稱南水分署）已調用林邊溪伏流水，至少還能穩定供水超過七十天，但仍提醒民眾節約用水。

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蓄水量15％ 創最低水位116.5公尺

「從沒看過水庫乾掉！」恆春居民驚訝說，最近經過牡丹水庫，赫然發現水庫乾涸情況，上網一看水情資訊才知道沒什麼水了，難以想像萬一夏天停水會有多可怕。

根據南水分署資料，由於雨量未下在集水區，牡丹水庫蓄水量目前只有十五％左右，滿水位一百四十二公尺，但目前僅一百一十六．五公尺，是一九九五年水庫興建以來最低的蓄水量，也是全國目前最「缺水」的水庫，行車經過牡丹水庫的民眾，都能看到水庫見底異常景象。

6、7月降雨量不到往年30％

牡丹水庫供水轄區為屏東縣南區，包括東港、林邊、新園、枋寮、佳冬、枋山、琉球、恆春及滿州等鄉鎮，供水用戶約七．六萬戶，今年牡丹水庫周邊四、五月間雨量僅往年的四十五％，六月僅去年的二十八％，七月至今僅平均值十八％，一月至七月降雨量只有去年平均值的四十七％，確實罕見。

南水分署副分署長林玉祥指出，牡丹水庫目前有效水量約三百九十五萬噸，正值暑假期間，牡丹水庫供水轄區墾丁、小琉球遊客眾多，已經調用林邊溪的伏流水每天支援一萬噸，依牡丹水庫每天供水約五萬噸來計算，屏南十七鄉鎮用水可以支應超過七十天，已進入颱風季節，雖一次大量降雨就能解決水庫蓄水問題，但仍呼籲民眾應節約用水。

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