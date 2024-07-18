小射手父母雙亡 學校送暖心畢業禮

需要極大穩定性的射箭比賽，小宇拿到極佳表現，能讓困境中的孩子站起，也是校方不放棄幫助他的原因之一。（校方提供）

2024/07/18 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東國小應屆畢業生小宇，生活在家暴環境中，又目睹父親猝死，讓他深受打擊，校方協助他走出低潮，甚至贏下多項全國性大賽，此時母親卻意外身故。學校不因他已畢業而放棄他，動用所有人脈予以協助，校方表示「他永遠都是我們的孩子。」

雖無校方號召，但學弟妹們仍持零用錢請校方轉交小宇，阿嬤表示奧援已足，「留給更需要的人」。校方表示：「離開學校還是我們的孩子，校方會盡量照顧他，這也算能給他的畢業禮物。」

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走出低潮 家暴兒成射箭高手

小宇在父母離異後與父親、阿嬤生活，小二那年，父親喝醉將家中玻璃全打碎後就離家、返回租屋處，驚恐的小宇與阿嬤則是躲在家中不敢動彈，後來阿嬤帶著小宇找其消失數日的父親，卻目睹父親早在床上死亡多時，這種打擊也讓小二的小宇性格改變，變得有時突然沈默、易怒。

校方說，當時小宇列為重點輔導學生，導師、縣府花了很久的時間才讓他走出低潮，如今不僅功課優秀，射箭與語文等全國性大賽都成績亮眼。

射箭教練說，小宇在逆境中成長，也在射箭中學習，他轉念快，就算犯錯被罵或遇逆境皆反思其背後原因，若有錯則改之，這點對其未來比賽或人生有十足幫助，且他身為學長，師長交代事項都搶先做給學弟妹看，不擺架子。

校長說，在逆境中的孩子，身為師長都有責任幫他一把，就把母校為他的協助當成「畢業禮物」，希望他能在國中能安心求學。

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