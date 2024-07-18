連嗨3天 貢寮海祭免費接駁

2024/07/18 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕國內夏季的音樂盛事「貢寮國際海洋音樂祭」將於七月十九日至廿一日登場，新北市府觀光旅遊局提供免費接駁公車，台灣鐵路公司也在台北火車站至福隆火車站之間，增開區間快車的班次，會場周邊道路也有局部交通管制，民眾參加海祭也能順遊周邊景點。

觀旅局指出，「貢寮國際海洋音樂祭」邀請拍謝少年、巴大雄等卡司表演，貢寮海祭的精神是原創音樂，在會前賽脫穎而出的前十強樂團，二十日將爭奪「海洋獨立音樂大賞」冠軍。

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觀旅局建議民眾，參加音樂祭同時也可免費觀賞福隆國際沙雕藝術季（沙雕展平日要收費，但音樂祭三天活動期間免費），與LINE FRIENDS相見歡，「福隆生活節」也推出自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等活動；遊客也可到福隆車站旁租借自行車進行「舊草嶺環狀自行車道」鐵馬之旅，或到深澳騎乘鐵道自行車；周邊有龍洞灣海洋公園、龍洞灣岬步道，到馬崗漁港和卯澳漁村可品嚐九孔鮑和海鮮米粉。

觀旅局將於十九日至廿一日的這三天下午一點半至晚上九點（回程的末班車是晚上十點半），提供澳底壘球場─福隆海水浴場的免費接駁車，台鐵公司也在台北站與福隆站之間增開區間快車的班次，活動會場周邊道路在上午八點至晚上十點實施交通管制。

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