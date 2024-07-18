新北嘉惠5萬志工 慶生經費每人增至600元

新北市長侯友宜（左四）參加感恩會，陪伴當月壽星志工切蛋糕慶生，慰勞志工們的付出。（記者陳奕劭攝）

2024/07/18 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市社會局昨天舉辦「志願服務評鑑績優表揚暨志工感恩會」，市長侯友宜陪伴當月壽星切蛋糕慶生，並當場宣布，公部門的志工每人慶生經費從三百元調高至六百元，預估全市約有五萬名志工受惠。

侯友宜表示，新北市有五萬名志工，受過專業訓練，嫻熟市政工作，搭配各自獨特生命經驗，是市政推展的重要幫手。

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三重社會福利服務中心資深幹部志工蔡越妙在社會局服務二十八年，見證市府成立婦女保護專線等歷史時刻。她過去訪視一家隔代教養家庭，三個孩子都過得辛苦，後來老師發現孩子的成績一直進步，家庭訪問後才知道，原來蔡越妙到家裡課後輔導，成為孩子們的好朋友。

漳和國中志工隊榮譽隊長林皇淵為了陪伴孩子上學成長，在中和國小、漳和國中服務多年，累積二十年服務資歷。她表示，健康中心、圖書館、交通導護、綠美化都需要人手，只要在時間內付出，就能使自己成長、視野變廣，當志工能體驗不同的人生。

在土城區衛生所服務超過十五年的志工隊長葉純純，平時參加培訓，清楚了解衛生所每年業務指標，帶領志工團隊在門診時段宣導政策，成為不可或缺的一員。因為家人支持，葉純純平日全心投入服務，在週末也是首位登記的志工，服務幾年後，更說服丈夫一起加入志工行列。

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