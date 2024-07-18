淡北道路施工 關渡橋下機車道變彎道

新北市議員鄭宇恩質疑，機車道蜿蜒幅度大，引發機車族行車安全的疑慮。市府表示，已微調線型，預計十九日開始改道。（鄭宇恩提供）

2024/07/18 05:30

議員質疑幅度大 有安全疑慮 市府︰微調線型 明日起改道

〔記者羅國嘉／新北報導〕連接新北市淡水區與台北市北投區的淡水河北側平面道路（簡稱淡北道路）今年初開工，因配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，市府七月三日局部調整關渡大橋淡水端台二乙線機車道的路型，市議員鄭宇恩質疑，已完成的道路線型與當初公告的不同，蜿蜒幅度大，引發機車族行車安全疑慮；新建工程處回應，已將機車道線型再做微調，預計十九日開始改道，維持半年。

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議員批評與之前公布內容不同

鄭宇恩指出，近期關渡橋下機車引道已調整路線，暫時以交通桿圍起尚未開放，但比較新工處日前公布的內容為平緩彎道，實際上機車道進入箱涵的角度是一個大彎道，讓機車族憂心行經時可能打滑或摔車。

鄭宇恩表示，過去機車族反映關渡橋下平面路段採汽、機車強制分流，但機車道蜿蜒，且往台北方向常遇上關渡橋車流回堵，導致難以切換至機車道；往淡水方向在民權路九十二巷處也容易遭大型車輛與分隔島夾擊。因應淡北道路工程，現在機車道改得更加曲折，恐衍生更多事故。

市府︰確認行車安全才會開放

新工處回應，此路段長度約七十公尺，機車道改道後的平曲線符合「市區道路及附屬工程設計規範」，原定三日開始行駛調整後的新動線，考量原機車道線型較蜿蜒，且部分路段與上關渡橋匝道共線，恐產生車流交織情形，為確保交通安全，施工團隊主動微調線型，預計十九日開始改道；各階段施工交通維持計畫調整，均會與交通單位確認行車安全才會開放。

另外，為完善三芝區的綠色交通與公共運輸服務，鄭宇恩建議在雙灣自行車道─大田寮停車場與大坑溪三生步道等兩處地點增設YouBike；她說，目前已增設的站點每日平均有六至十次使用率，希望未來增設更多站點，串聯單車系統，有助於通勤便利或促進觀光發展。

交通局指出，三芝區設置YouBike共有五站，各站每月平均使用次數為淺水灣三七一次、三芝國中一七七次、三芝兒一公園一六二次、三芝區公所一二○次、櫻花水車公園七十二次。經評估大田寮停車場屬私人土地，若能取得地主同意無償提供，將配合設置；三生步道將確認照明、動線及安全性等進行評估，目前預計要施作的地點有馬偕醫學院。

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