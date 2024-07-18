36校接力跳島環台 揚帆到望安

宜蘭縣岳明國民中小學發起航向蔚藍海洋教育計畫之旅，串聯三十六校以二艘帆船接力繞行台灣。（記者劉禹慶攝）

2024/07/18 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕宜蘭縣岳明國民中小學發起航向蔚藍海洋教育計畫之旅，串聯三十六校以二艘帆船接力繞行台灣，十五日晚間船隻抵達澎湖，十六日參訪保育團體、文光國小、合橫國小交流，昨天偕同文光、合橫國小學生揚帆前往望安，今日將前進南方四島國家公園。

「攜手共創—航向蔚藍」海洋教育計畫之「光腳號」、「阿莫號」二艘帆船，由岳明國中小校長黃建榮領軍，七月五日由宜蘭蘇澳港出發，前往頭城、碧砂、淡水、基隆、馬祖、金門，十五日晚間開抵馬公亞果遊艇港，十七日前往望安、十八日前往七美，隨後則開往台南、高雄、小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島、長濱、石梯坪、花蓮等港口，用逆時針跳島繞行台灣一圈，預計以二十八天接力環島航行一九三九公里的挑戰。

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十六日與澎湖青年交流，先後參訪湖西鄉湖東社區、農嶼海青年創生協會、年年有鰆、海漂實驗室、嶼中坪人等環保團體，並與文光國小、合橫國小學生交流，昨一同達乘帆船前往望安，今將前往南方四島國家公園。

一路航行過程中，同學們調查海洋表層塑膠微粒、海水溶氧與pH值、海洋廢棄物等，了解海洋與人類息息相關的變化，進而培養知海、親海、敬海的觀念。

此外，澎湖漁民前晚在姑婆嶼西邊海域作業捕撈小管，意外發現一尾巨大豆腐鯊伴游船邊，將周遭的小管全嚇跑了。

航行台灣之旅帆船，展開澎湖離島航程。（記者劉禹慶攝）

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