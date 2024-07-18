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高雄全天盯工業管線 加速智慧石化

2024/07/18 05:30

〔記者王榮祥、鮑建信／高雄報導〕高雄市政府管線安全辦公室「OPS」全年無休，廿四小時緊盯工業管線運作，經發局指出，預估二○二八年起業者辦理管線停用與遷改，總長度可再減一一一公里。

管線安全辦公室 全年無休

十年前氣爆造成重大傷亡，高市府建構完善管理監測體制，頒布實施相關法令，並成立管線安全辦公室（OPS），每天廿四小時監控管線安全並因應突發情況。

市長陳其邁昨專程視察OPS，強調市府未來將引用AI管理、推動智慧石化，市區下方既有管線已完整建立「3D管線路徑數據圖資系統」，包含管線路徑完整數據，並強化偵測、應變與決策速度，每年也辦理災害演練。

經發局說明，因應高雄港洲際二期等佈局，預計二○二八年起相關業者配合辦理管線停用與遷改，管線總長度預估可比目前九三二公里再減一一一公里（氣爆前一二九八公里），受影響市民減少卅五萬人以上。

此外，十年前高雄氣爆死傷慘重，市府向中油、榮化和華運三家公司求償，高等法院高雄分院昨天第二波宣判，仍認為市府要負八成過失責任，華運和榮化應連帶賠償金額，從三千八百多萬減為一千一百多萬元，尚未定讞。

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