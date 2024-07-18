高雄房屋平均總價 漲幅六都最高

2024/07/18 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市今年第一季房屋買賣契約平均總價攀高至一一五八萬元，年漲逾十八％，漲幅居六都之冠。

根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季高雄市不分建物類型的買賣契約平均總價達一一五八．六萬元，與去年第一季相比，一年來的平均總價上漲十八．二四％，不僅高於全國平均買賣契約總價年漲十三．七％，也是六都漲幅最大，漲幅居次是的桃園市十六．八％。

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總價攀高至1158萬 年漲逾18％

高雄市所有行政區中，今年第一季房屋買賣契約平均總價最高的是仁武區一六二五萬元，其次依序為鼓山區一六一九萬元、左營區一二九一萬元。

若以買賣契約平均單價分析，鼓山區以每坪三一．六八萬元居冠，左營區每坪三一．三一萬元居次。

鼓山區總價與單價名列前茅

鼓山區有凹子底重劃區與美術館園區，生活機能優越，是高雄市家戶平均所得最高的行政區，房屋買賣契約平均總價與單價在高雄市都是名列前茅。

房仲人士分析，這波房價上漲是整個台灣的現象，不是高雄市獨有，但因為近來有台積電到高雄的話題，使得高雄的房市交易確實火熱，成交均價持續上揚，漲幅也高於其他直轄市；台積電雖然設廠在楠梓區，因有捷運通過，使得房價上漲的力道沿著捷運往其他行政區擴散。

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