岡山空軍眷村醒村整建 2026年開放

立委邱志偉（前排左）巡視岡山空軍眷村醒村修繕工程。 （立委邱志偉服務處提供）

2024/07/18 05:30

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山空軍眷村醒村目前進行全村整建工程，全區預計二○二六年開放，另樂群村進行保存再發展計畫，本月底將舉辦公聽會，蒐集各方意見供保存規劃參考。

立委邱志偉爭取醒村、樂群村修繕經費及文資身分變更，其中，醒村在文化部核定三億元經費後，正進行全區A、C、D、E、F、G棟的修繕工程。

請繼續往下閱讀...

A、F棟估年底可完工

A至E棟為兩層樓宿舍、F棟為俱樂部、G棟為禮堂，A、F棟被登錄為歷史建築，其餘為文化景觀，目前A、F棟修復進度超過八成，預計今年底可完工，C、D、E、G棟完工進度近二成，目標在二○二六年完工並開放。

高市文化局表示，B棟是醒村園區最早修繕完成建築，但附屬建物仍需進行整修，建物外觀也需和全區風貌融合，因此另向文化部提報二五○○萬元計畫，將進行B棟附屬空間再利用工程。

樂群村登錄聚落建築群

另一空軍眷村樂群村共有三十五棟眷舍，其中部分眷舍曾列為古蹟和歷史建築，部分沒有文資身分，造成修繕困難，也缺乏整體風貌，為此文化局提出樂群村廢止古蹟、歷史建築申請，文化部去年同意廢止，將全區登錄為高雄第一處聚落建築群。

文化局指出，除樂群村樂群四號正在整建外，也同時進行樂群聚落建築群全區規劃，本月底將舉辦公聽會收集各方意見，保存及再發展計畫預計今年底完成；樂群村三十五棟眷舍僅九棟由高雄市代管，後續將爭取國防部同意全區代管。

高雄岡山空軍眷村醒村目前進行整建工程，全區預計2026年開放。（記者蘇福男攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法