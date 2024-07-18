高雄輕軌運量 愛河之心站奪「雙冠王」

學生族群與醫院旁的高雄輕軌車站運量大增。 （捷運局提供）

2024/07/18 05:30

蛋黃區+轉乘優勢 上半年搭乘運量及運量增加人數均第一名

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄環狀輕軌今年元旦全線營運，上半年運量逾六百五十多萬人次，較去年同期增加七十五％，卅八個車站以C24愛河之心站表現最亮眼，奪下「搭乘運量」及「運量增加人數」雙冠王。

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打敗原本冠軍夢時代站

歷經十年，高雄輕軌今年一月全線營運，全線廿二．一公里，服務範圍增為卅八站，上半年總計服務六五八萬餘人次。

高市捷運局公布上半年卅八個輕軌車站運量排行，冠軍為C24愛河之心站、每日平均運量二九四二人次，其次依序為C5夢時代站、C14哈瑪星站、C3前鎮之星站及C12駁二大義站。

捷運局進一步計算日均運量增加前五名車站，同樣是C24愛河之心站（每日增加一一六九人次）最高，接序為C11真愛碼頭站、C5夢時代站、C9旅運中心站及C14哈瑪星站。

學生通勤搭乘比例明顯提升

捷運局分析，C24愛河之心站位於高雄商業區（凹子底、大順商圈）的蛋黃位置，加上與高雄捷運紅線R13凹子底站可轉乘，充分展現地理優勢，一月即打敗原本輕軌的冠軍車站C5夢時代站。

鄰近醫院3站運量大增114％

此外，捷運局也觀察到學生通勤族搭輕軌比例顯著提升，今年六月份的通學運量（以平日學生卡運量估算）平均四四二七人次，較去年六月份平均二三八七人次成長約八十五％，鄰近醫院的車站三處車站運量更大增一一四％，搭乘輕軌就醫者增加。

捷運局長吳嘉昌表示，輕軌除服務上班上學等通勤族、就醫民眾等，下半年還有暑假旅遊人潮、演唱會加持，期待年度目標破千萬人次。

高雄輕軌愛河之心站勇奪上半年運量「雙冠王」。（記者王榮祥攝）

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