立院杯葛新委員名單 NCC拚月底前審查電視台換照

國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員將在七月底卸任，新委員名單卻遭立院杯葛。（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員將在七月底卸任，新委員名單卻遭立院杯葛。NCC主秘黃文哲昨表示，若七月卅一日前未產生新委員，NCC只剩三位委員將無法召開委員會議，但會努力避免影響iPhone16上市。NCC也會在七月底前完成九、十月須換照電視台之審查。

NCC有七名委員，其中陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁四位任期將至，立院院會日前三讀通過「國家通訊傳播委員會組織法第四條條文修正案」，規定委員任滿得連任一次，已連任者不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前一日的「過渡條款」。

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4人月底卸任 剩3人無法開會決議

依「國家通訊傳播委員會組織法」第十條規定，必須委員人數過半，也就是至少四名委員才能決議。黃文哲表示，若委員不足將無法召開有效且合法的委員會議，近期會針對審議及分層負責作業要點進行事項調整，避免攸關民生部分受影響。

NCC僅若僅剩三名委員無法開會，iPhone16上市、電視台換照都可能受影響。黃文哲表示，現在射頻器材進口必須經過型式認證才能整批進口，但取得型式認證的樣品要經委員會議追認。黃文哲說，會盡可能在合法範圍內想辦法，不影響大家使用受歡迎的射頻器材。

NCC電台與內容事務處專門委員陳金霜也說，八月執照到期的電視台已審查完畢，希望將原訂九、十月要換照的電視台提前至七月底前完成。

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