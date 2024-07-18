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自由行累計補助9萬房 花蓮觀光有感加溫

觀光署表示，花蓮觀光有慢慢加溫。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

觀光署表示，花蓮觀光有慢慢加溫。圖為花蓮車站。（記者吳亮儀攝）

2024/07/18 05:30

〔記者吳亮儀、陳鳳麗／綜合報導〕因應○四○三花蓮大地震，政府從六月起補助民眾到花蓮自由行、平日每房補助一千元；根據交通部觀光署統計，目前已補助約九萬房、九千萬元，「有感受到加溫了，越南還有三架包機要到花蓮旅遊」。

越南旅客包機赴花東

觀光署副署長林信任表示，統計到前天止，自由行超過九萬間房申請，約等於九千萬元補助，且呈現慢慢增溫趨勢，希望可以透過更多活動帶動花東地區住房。

花蓮六月的訂房率約廿五％，台東達三成以上。林信任說，除了自由行，花蓮加上台東的團客共有一三六團提出申請，「有感受到加溫的現象」，之後也會持續推動。

林信任說，就宜蘭、花蓮和台東來看，對花蓮的補助和行銷力道都是最強的。他也指出，本月五日已有從越南包機到花蓮的國際客，八月和九月也各有越南旅客包機到花蓮旅遊、每架約二百人，另台東也確定有越南包機將帶來國際客。

交通部觀光署今年宣布禁組團赴中國旅遊，國民黨立法院黨團十六日在藍白人數優勢下表決，通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，解除人民組團赴中國觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島旅遊觀光。

交長：期待對岸開放團客

交通部長李孟諺昨日到南投時強調，非常期待兩岸觀光逐步開放，有更密切的觀光交流，但以今年一到六月觀光人數來看，國人到中國觀光有一一○萬人次，但對岸到台灣旅遊只有十五萬人次，站在交通部立場，期待兩岸有更多的開放，包括自由行、小三通的團客，乃至於雙邊團客的開放。

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