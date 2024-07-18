9月開學後高中以下開放校園 促進全民運動／教長與22縣市教育局長簽署宣言書 實踐學校、社區共好

9月開學後，全國高中職及國中小校園將會大幅開放，促進全民運動，提升民眾健康。（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕疫情期間校園封閉，疫後也多未開放，教育部長鄭英耀攜手全國二十二個縣市教育局長昨日宣布啟動「開放校園」，九月開學之後，全國高中職及國中小將會大幅開放，在不影響教學的時間，民眾可到家附近的學校校園裡運動，促進全民運動，提升民眾健康。

鼓勵圖書館設一樓 開放親子閱讀

鄭英耀表示，總統賴清德重視全民運動，教育部開放校園鼓勵民眾動起來，在校園警衛室裡備有籃球或足球等，可借給民眾使用，並鼓勵學校把圖書館設在一樓，週末假日開放親子閱讀，讓學校和社區更緊密結合。

請繼續往下閱讀...

昨天全國教育局長會議中，鄭英耀和各縣市教育局長共同簽署「校園開放」宣言書，局長們承諾推動開放校園，提供社區民眾活動環境、運動設施及學校資源，也鼓勵社區民眾能協助校務發展，增進學校與社區交流共榮，實踐「學校社區化、社區學校化」理念，促進全民運動、社區共好。

屏東縣教育處長楊英雪表示，學校就在社區內，是社區民眾運動的場域，疫情後已經逐漸恢復非上學期間開放給民眾使用。嘉義縣教育處長李美華也表示，非六都的縣市政府少有國民運動中心，學校往往就是民眾的運動場，社區民眾也會愛護學校環境，不太會增加師生在清潔上的負擔。

桃園市教育局長劉仲成表示，學校社區化透過校園開放作最好的實踐，學校在社區中，學生來自於社區，開放校園可增加社區對學校的信賴、信心及支持，成為社區居民終身運動及學習場域，發展為夥伴關係，有利營造友善及正向校園。

台南市教育局長鄭新輝也表示，學校是社區中心，開放校園給社區民眾運動，有助於促進社區健康與體能，且增進學校與社區間的互動。

全教總籲多給予學校資源支持

全教總理事長侯俊良表示，開放校園讓民眾運用學校公共空間及設施是好的方向，但相關維護及行政工作應給予另外的資源支持，避免加重學校行政負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法