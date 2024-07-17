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（桃園）投注億元經費 龍潭三坑整修圳溝

龍潭區三坑里農田圳溝，年久失修雜草叢生，阻擋水路灌溉。（鵬程工程顧問公司提供）

龍潭區三坑里農田圳溝，年久失修雜草叢生，阻擋水路灌溉。（鵬程工程顧問公司提供）

2024/07/17 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕龍潭區三坑里的農田圳溝，過往由農民自行建置，因年久失修破損，雜草叢生，阻擋水路灌溉，農業部農田水利署推動擴大灌區服務，投入一億元經費，幫助非農水署各管理處灌區的三坑里整修水道，已委託廠商完成設計，八月將發包，農水署與廠商昨舉辦灌溉工程說明會，向農民說明概況，首期工程若順利可於明年一期稻作插秧前完工。

三坑里以山泉水為灌溉水源，水道長年未經修繕，「龍潭區三坑里灌溉系統建置工程第一期委託設計監造」工程預計修繕約三千公尺水路，透過修補灌溉水路及相關取水、輸水、蓄水等現代化管路灌溉設施，確保水源灌溉穩定。

農水署桃園管理處長何明光表示，三坑里是農水署擴大灌區服務的其中一站，共投入一億元經費，分三期進行，第一期工程以三千餘萬元完善三千公尺的圳路，昨施工說明會向里民說明並協請後續合作事宜，使工程順利推進，未來也會負責維護，盡全力做好工程。

三坑里長黃遠達表示，當地農田多種植稻米、茭白筍，農民約六○○人，多採代耕一年收割二期稻作，因灌溉圳道年久失修，種田需灌溉時，農民還得自行清理溝圳才能確保水源，期望農水署工程能盡快完工，嘉惠農民。

農水署委託設計監造的鵬程工程顧問公司水利組長張瀚元表示，當地圳溝有破損、漏水、淤積等情形，下游處農田幾乎無水可用，首期整修工程範圍約三○○○公尺水路，如果順利，八月可完成發包，可於明年一期稻作插秧前完工。

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