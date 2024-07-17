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苗縣明仁國中橋牌隊 世界盃獲第三、四

明仁國中橋牌隊獲得世界青年橋藝錦標賽U十六組第三名。（明仁國中提供）

明仁國中橋牌隊獲得世界青年橋藝錦標賽U十六組第三名。（明仁國中提供）

2024/07/17 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年第八屆世界青年橋藝錦標賽，十五日團體賽比賽結束，由苗栗縣明仁國中十名學子組成的U十六隊與三六○隊，分別擊退地主隊波蘭、中國以及眾多強隊，奪得第三名、第四名，寫下台灣參加世界盃以來，U十六組最佳成績。

台灣參賽以來 U16組最佳成績

第八屆世界青年橋藝錦標賽十三日起在波蘭樂斯拉夫舉行，U十六組共有來自各國菁英卅隊參加。明仁國中派出十位選手，組成U十六隊與三六○隊兩隊，在初賽激烈賽事中，脫穎而出，取得十五日的決賽資格，並於決賽中擊退地主波蘭等強敵，分別奪得第三、四名的佳績。

台灣參加世界盃U十六組成績，最佳紀錄為去年明仁國中選手領軍的第五名，今年再上層樓，囊括第三、第四名，為台灣有史以來最佳成績。

這次參賽選手U十六隊為呂濬博、黃映瑄、彭毓蓁、邱歆偉、賴子明、張以諾，取得世界盃第三名，三六○隊選手為吳隆昍、張耕睿、陳子維、吳晉宇，取得第四名。

5月亞太賽程 也拿下銀與銅

參賽的U十六隊與三六○隊在今年五月泰國曼谷第九屆亞太地區橋藝錦標賽也取得銀牌、銅牌，這次再獲得世界盃佳績，消息傳回學校，全校師生及地方各界與有榮焉。

明仁國中校長湯慧敏感謝縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、議長李文斌、苗栗市長余文忠支持，也感謝中華民國橋藝協會秘書長鍾仁謙教練，及教練溫振琴、邱宏宬、賴來汶、薛家鳳、徐政彥、楊欣龍指導。因這次出國比賽費用龐大，也感謝長春石化公司、味群企業贊助。

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