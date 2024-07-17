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培養AI人才／學者︰技職教育可有系統培育

社團法人國際技能發展協會昨起舉辦2024台灣技職教育年會，探討 技職教育如何成為AI浪潮的人才庫。 （記者楊綿傑攝）

社團法人國際技能發展協會昨起舉辦2024台灣技職教育年會，探討 技職教育如何成為AI浪潮的人才庫。 （記者楊綿傑攝）

2024/07/17 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI浪潮襲來，教育部政務次長葉丙成昨天出席台灣技職教育年會時表示，AI人才在各產業種類不同，將與經濟部合作，邀請科大、企業共同探討人才圖像，再投入資源，領先其他國家。

葉丙成：產官學共同探討人才圖像

葉丙成認為，AI會快速解決問題，但什麼問題值得解決、對人類及社會有幫助？AI不會定義問題，所以不懂，因此新時代人才的重要能力，在於如何挖掘真實世界的問題，這是目前台灣很缺乏的人才。

以技職教育來說，葉丙成指出，過去有技術可能就很有發展，但AI時代對人才需求有所不同，可能是研發AI的人才，可能是運用AI的人才，必須搞清楚業界所需規格，把人才圖像描繪出來。

台科大校長顏家鈺則認為，許多領域都已導入AI解決問題，不過AI目前仍缺乏倫理、意識、責任，這是未來發展須關注重點。

龍華科大校長葛自祥強調，技職教育可以成為AI所需人才的重鎮，包括培養熟悉應用AI的實作人才、支撐AI所需相關產業的實作人才，藉由有系統的人才培育，協助企業迅速解決眼前問題。

台灣技職教育年會召集人黃偉翔表示，社會對技職教育的理解仍停留在古早的職業訓練，現在技職學校已經陸續建立許多類產線的基地，並透過多元化引導，讓老師在教學、學生學習都有所增長，其實技職一直在往前走。

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