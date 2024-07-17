高溫水傷蟲害 埔里百香果災損5成

百香果炭疽病影響收成量。（記者佟振國攝）

2024/07/17 05:30

潛葉蠅造成果實穿孔變形 果農盼天然災害現金救助

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮百香果一期果陸續進入產期，但六月以來天氣持續高溫多雨，導致合成里大坪頂地區百香果水傷、疫病災損初估達五成，農民盼有農業天然災害現金救助，減輕劇烈天氣帶來的損失。

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炭疽病 網室、露天栽種都受害

近來劇烈天氣導致農業災情頻傳，六月下旬仁愛鄉翠華村冰雹重創高山夏季蔬菜區，高麗菜、菠菜、青蒜損失慘重，現在換埔里鎮百香果農成為受災戶，七月起陸續進入產期的百香果，傳出減產達五成的慘況。

農民表示，歷經五月梅雨期，六月起又持續高溫與午後多雨，田間管理難度高，包括開花不易授粉著果，不少枝藤沒有花苞與果實，最頭疼的還是病蟲害問題，俗稱「畫圖蟲」的潛葉蠅，主要危害百香果葉片、果實及嫩莖，造成果實變形，影響產量品質。

果實破洞 無法進加工廠製造果汁

農民說，網室栽種對潛葉蠅的防治比露天栽種好，但炭疽病不分網室、露天栽種都無法倖免，受到病害影響，百香果植株葉片持續穿孔枯萎，果實則是發育不良或變形，尤其許多果實外皮有多處穿孔破洞，不僅無法進入市場，連淘汰加工製造果汁的機會可能也泡湯。

農民無奈指出，遠遠看去果園都有結果，但仔細檢視才發現受災真的不輕，初估一期果產量僅正常值的一半，更擔心八月的鮮果需求高峰將至，可能沒果可收可賣，現階段市場價格一箱六公斤已上探七、八百元，品質較佳的甚至逾九百元。

八月需求高峰 可能沒果可收

日前包括農業部農業試驗所、埔里農會已進行田間調查，協助農民透過合理安全用藥等方式加強防治水傷、病蟲害，由於災情持續傳出，公所於七月三日也函請縣府擇期現地勘查，盼能向中央爭取農業天然災害現金救助，減輕農民損失。

近期持續高溫多雨，導致埔里百香果農民防治病蟲害難度大增，水傷、病蟲害導致產量減少。（記者佟振國攝）

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