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石岡穀倉二度流標 擬降租再招標

台中市歷史建築「石岡穀倉」招商，二度流標。（記者歐素美攝）

台中市歷史建築「石岡穀倉」招商，二度流標。（記者歐素美攝）

2024/07/17 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營，台中市文化資產處於四月底辦理第二次招標，依舊沒有廠商投標而流標，台中市文化資產處長李智富表示，業者認為不賺錢致無意願投標，目前正檢討招標內容，將先降低租金，若還是沒人投標，不排除改為認養，加以活化利用。

若仍無人投標 不排除改認養

台中市政府透過都市計畫變更，去年底接管原本為石岡區農會的石岡穀倉及附屬設施「九號倉庫」，並於今年二月上網公告招標，以月租底標一萬元方式委外經營，期程為三年，可再續約二年，但三月廿日開標，無廠商前來投標而流標；台中市文化資產處於四月卅日再次公告招標，五月卅日開標，還是沒有廠商投標而流標。

業者認為不會賺錢 不願投資

據了解，有業者前往查看後，認為若利用九號倉庫經營餐飲，還要花費大筆經費整修裝潢，但石岡穀倉距離東豐綠廊自行車道還有一點距離，不易吸客，認為不會賺錢而不願投資；台中市文化資產處長李智富表示，經詢問潛在業者也都認為不會賺錢而未參與投標，連原本經營的在地社區文化協會也無意接手。

文資處目前考盧降低租金後再次招標，若還是沒有廠商有意願投標，將改成認養，不收租金，以活化石岡穀倉及附屬設施九號倉庫，也不排除與社福機構等合作，比照「不老夢想館」方式經營。

不排除與社福機構合作經營

石岡穀倉興建於一九四二年，原是石岡區農會的碾米穀倉，九二一大地震後毀損，經前行政院文化建設委員會（今文化部）補助及石岡鄉公所自籌經費，斥資一四○○多萬元修復，前台中縣政府於二○○二年公告登錄為歷史建築。

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