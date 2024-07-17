市民優惠定期票 新增超商可購買

昨日起持悠遊卡民眾可於全家便利商店購買市民限定TPASS定期票。（市府提供）

2024/07/17 05:30

公所及捷運站販售有時間限制 現持悠遊卡 全家超商隨時可購買

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府自去年七月一日推出TPASS通勤月票，截至今年六月底中部地區定期票已經熱賣近三三．六萬張，由於市民購買定期票多半在區公所及捷運站，營運有時間限制，為讓市民可二十四小時隨時購買，交通局表示，昨起限定持「悠遊卡」，即可在全家便利商店FamiPort購買中部地區定期票台中市民方案。

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對於長期使用民眾 更方便購買

交通局推出台中市民優惠的TPASS通勤月票，市區為二九九元，中部為六九九元，為了方便民眾購買通勤月票，在台中境內規劃二十九個區公所、捷運綠線十八個車站、台鐵二十三個車站及總達干城站、南投客運高鐵台中站二處客運場站皆可就近購買，持有Supercard超級悠遊卡的民眾也能使用手機下載悠遊付App透過手機加值及購買，其中各區公所及中捷各站更享有一站式服務，完成市民限定乘車優惠交通卡綁定後，即可購買市民優惠價的TPASS方案，輕鬆又優惠。

不過，有民眾反映，這些站點都有時間限制，交通局表示，為了讓市民購買通勤月票更方便，即日起市民持悠遊卡即可就近到全家便利超商購買享有市民優惠價格的TPASS方案，對於長期使用的民眾來說，到便利商店可快速完成續購作業，且服務全年無休，不受營業時間影響，購買TPASS更方便。

交通局說明，目前有悠遊卡、一卡通及愛金卡三種電子票證可綁定市民限定優惠，並且持此三種票證購買中市民限定通勤月票，現僅悠遊卡票證與全家合作，歡迎其他票證跟更多便利超商合作，讓市民有其他選擇。

搭捷運、台鐵 30日內完成開卡

交通局長葉昭甫表示，台中市推出通勤月票以來，公共運輸的運量穩定成長，尤其在捷運及台鐵的軌道運輸運量上更是顯著，成長都高達三十％以上，民眾持定期票，不管坐市區公車、捷運、台鐵以及公路客運都「坐免驚」，通勤、通學都減輕了交通負擔。

交通局表示，民眾購買定期票後三十日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，於捷運站及台鐵車站開卡啟用時，務必要走TPASS專用通道進站，以避免誤扣。

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