為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

布袋火燈夜巡 8/1登場行銷觀光

嘉義縣長翁章梁（後排左五）等人，歡迎各界參與民俗活動「火燈夜巡」。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（後排左五）等人，歡迎各界參與民俗活動「火燈夜巡」。（記者林宜樟攝）

2024/07/17 05:30

嘉縣府以嘉義好神為主題 推出演藝、手作、走讀活動

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆七月將至，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮傳承逾百年民俗文化「火燈夜巡」將於國曆八月一日至三日登場，縣府在活動期間以「嘉義好神」為主題，推出「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」活動，結合民俗行銷觀光，昨由過溝國小學生演示火燈舞，象徵揭開序幕。

農曆6月最後三天 建德宮辦遶境

建德宮火燈夜巡起源清朝，布袋庄與過溝庄間「冤家港」常發生械鬥，因不少人死亡，加上庄內公堀發生多起溺斃事件，鬼魂之說甚囂塵上，建德宮主神李府千歲指示每年農曆六月最後三天，舉辦祈安遶境，民眾舉火燈，象徵驅逐鬼魅，保境安民。

縣定無形文化資產 盼更多人參與

縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、建德宮董事長余璧輝等人昨出席點亮火燈儀式，翁章梁說，縣府在二○一一年將過溝建德宮火燈夜巡登錄為縣定無形文化資產，希望更多人參與，瞭解地方宗教文化特色。

縣府文化觀光局長徐佩鈴說，火燈夜巡活動為八月一日至三日，時間為下午四點到晚上十點，推出「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」活動；「好神演藝」邀請歌手楊哲、吳珉碩、表演團體織夢者、樂團靈聲天團演出；「好神手作」設計「立體摺紙火炬燈籠」邀請小朋友體驗參與夜巡隊伍。

8/3下午帶民眾 過溝好食小旅行

「好神走讀」由西安社區發展協會於八月三日下午四點至五點舉辦「過溝好食小旅行」，帶領民眾走訪當地巷弄，認識地方特色，品嚐美食，並培訓布袋國小、布袋國中學生擔任導覽員。

余璧輝說，今年火燈點燈儀式將以LED燈飾布置，讓民眾拍照打卡，活動期間每天下午在現場服務台有限量「好神透心涼扇」、「火燈霜淇淋」、「海鮮粥」免費供民眾索取或品嚐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播