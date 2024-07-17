雲林10觀光工廠 9/10前消費享優惠

搶暑假旅遊商機，雲林縣10家觀光工廠推出聯合促銷列車即日起跑。（記者黃淑莉攝）

2024/07/17 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕暑假是旅遊旺季，雲林縣十家觀光工廠聯合促銷活動昨天起跑，只要在九月十七日前往消費，除享有各項優惠，且不限金額憑發票還可參加抽獎，有機會抽中酒店總統套房住宿券。雲林縣觀光工廠協會理事長曾士豐說，夏天高溫炎熱到觀光工廠有冷氣吹，還有好玩、好吃，歡迎全家一起來玩。

不限金額 憑發票可參加抽獎

縣府建設處長李俊興表示，雲林縣十家觀光工廠有八成為食品二成為生活用品，廠內有廠家、產品製程參觀介紹，還有手作DIY體驗及琳琅滿目的伴手禮。

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有機會抽中酒店總統套房住宿券

曾士豐指出，這次聯合促銷活動除各家的優惠方案，結帳當下可享加購價、DIY體驗折價券等回饋，另今年也與縣內旅宿業者跨域合作，只要憑觀光工廠消費發票即有機會抽中酒店總統套房、汽車旅館百坪頂級套房及大飯店貴賓套房等住宿券，另外還有郵政禮券及五百元禮品或等值體驗券等。

聯合促銷活動 適合全家同遊

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇強調，台灣推動觀光工廠邁入第廿一年，現全國有一五九家，預估今年直接產值超過七十億元，相關連產值逾百億元，參觀人數約有二三○○萬人次，雲林雖只有十家但力道非常強，團結合作為地方觀光打拚，是很棒的促銷活動，很適合全家同遊。

雲林縣副縣長謝淑亞說，雲林十家觀光工廠分別為大同醬油、興隆毛巾、福祿壽酒廠、丸莊醬油、台灣鯛、源順芝麻油、良作工場、塔吉特千層蛋糕、雅聞、瑞春醬油，每一家含金量都很高，好玩、好吃，也是寓教於樂最佳食農教育基地，歡迎全國民眾來雲林體驗觀光工廠魅力。

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