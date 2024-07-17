花蓮富里景平3號橋震毀 重建通車

富里「景平三號橋」在0918地震損壞，原地重建通車，鄉親熱鬧慶祝。（花蓮縣府提供）

2024/07/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉羅山村「景平三號橋」因○九一八地震損壞嚴重，中央挹注近二千萬元原地重建，昨天通車，新橋長卅公尺、寬九公尺，通車後將為羅山村帶來更多安全及便利。

台東○九一八地震 南區多座橋樑受損

二○二二年台東發生○九一八地震，地震規模六．八，地震深度七．八公里，震央位於台東縣池上鄉，造成緊鄰的花蓮南區富里鄉、玉里鎮高寮大橋、玉長大橋、崙天大橋、長富大橋、景平三號橋、明里大橋等橋樑毀損，赤科山及六十石山產業道路多處大規模崩塌，以及公共灌溉等設施損壞，行政院匡列近四十億元投入重建。

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縣府指出，景平三號橋位於鄉道花七十九線，聯絡富里鄉羅山村與羅山瀑布及周邊大魚池等景點；因○九一八地震後造成橋梁兩側橋台嚴重損壞，且有剪力破壞現象，導致橋台前後路面凹陷，經中央挹注一八九六萬元原地重建，歷經近一年施工，昨天通車。

金針花季將屆 六十石山農路續整建

富里鄉長江東成說，鄉內○九一八震災復建工程，包含中興排水、萬寧排水、東里村花七十六線○．五公里處、明里大橋臨時通行便道、六十石山農路等復建工程都按計畫進行，特別是金針花季即將開始，六十石山的金針花田是當地重要的農業資源，金針山的農業復興和道路恢復情況，公所將持續監督工程進度，確保能按時完成。

縣府建設處指出，○九一八震災後受影響的玉里鎮高寮大橋、玉長大橋，重建經費合計約十五億元，今年二月開工，預計二○二六年底完工；赤柯山、 六十石山金針山產業道路預計七月底完工；富里鄉崙天大橋近三億多元重建，預計二○二六年底完工。

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