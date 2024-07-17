蘭陽媽祖海巡行程綁住宿 宜縣民怨

蘭陽媽祖文化節海巡行程綁定住宿，縣民批不合理。圖為去年活動盛況。（資料照）

2024/07/17 05:30

質疑宗教商品化 議員籲與外縣市區隔 民政處：月底公布縣民專屬方案

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「二○二四蘭陽媽祖文化節」將在九月廿日登場，縣府與旅行社合作，推出「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」行程，價位二千元至五千五百元不等；由於參加「海巡」遶境需綁定住宿，縣民抨擊「搶錢」，實在不合理。縣府民政處回應，月底會公布縣民海巡專屬方案，單純參加海上遶境，不用住宿。

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與旅行社合作 推3天、2天行程

蘭陽媽祖文化節邁入第五年，縣府為擴大觀光效益，與尚海旅行社、台北國旅旅行社合作，規劃三天二夜與二天一夜行程；首日海巡隊伍在南方澳漁港集結，與神尊一同起駕航行，遶行龜山島後，抵達頭城烏石港入港舉行儀典，接續展開二天半的陸巡遶境。

「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」行程，限量一千人，七月十五日開放報名；但有縣民發現，縣府取消往年可以單純搭船的海巡方案，參加者需綁定住宿，對宜蘭人來說，參加海上遶境後，可以回家休息，為何要被迫跟團住飯店，多花超過二千元住宿費，完全不合理。

被迫多花住宿費 鄉親認不合理

縣民湧入官網反映，批評蘭陽媽祖文化節沒開放縣民可以單純參加海巡，令人失望，「媽祖不應該被綁定成商品販售」，盼加開單純海巡名額，不應該剝奪縣民權益。

縣議員謝正信指出，縣民權益應優先照顧，建議應與外縣市遊客區隔，縣民家就住在宜蘭，會跟團住宿的極為少數，希望縣府另提配套。

縣府表示，蘭陽媽祖文化節每年行程規劃均不同，今年方案不分縣內、外民眾，以套裝行程規劃，是為了吸引更多遊客，促進宜蘭在地經濟和觀光旅宿發展。

民政處長張謙祥說，已與主祀廟宇南方澳南天宮籌備縣民海巡專屬方案，因計畫搭載遊客的娛樂漁船已達十三艘，將調派外縣市船隻支援，讓縣民可以單純參加海上遶境，盡量滿足鄉親期待，預計七月底、八月初對外公告方案，名額及船費待研議。

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