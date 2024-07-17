地制法修法 屏縣議員保住55席次

屏東立委徐富癸（前排右一）、鍾佳濱及伍麗華在立法院「地方制度法」修法中，獲得朝野支持下修為七十萬人。 （徐富癸辦公室提供）

2024/07/17 05:30

立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華提案下修人口門檻 讓偏鄉民意不受損

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣受青壯年人口外流影響，全縣人口距離八十萬人口的五十五席議員席次保衛戰越來越遠，屏東立委徐富癸、鍾佳濱及伍麗華在立法院「地方制度法」修法中，獲得不分朝野支持下修門檻，今天三讀通過修正地方制度法第三十三條，將現行「人口在八十萬人以下者，不得超過四十三人」的區域議員門檻，下修為七十萬人，讓民意不受減損。

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人口80萬人以下 下修為70萬

現行「地方制度法」規定，縣（市）人口超過四十萬至八十萬人者，議員總額最多不得超過四十三人。沒有修法情況下，二○二六年地方選舉的縣議員席次，將從目前的五十五席減少至四十三席，因離島及原鄉保障，這十二席將集中在縮減平地鄉鎮議員。

若不修法 恆春半島3席降為2席

提案修法的徐富癸表示，屏東縣幅員遼闊，南北狹長超過一百公里，轄內有平地、有山地、有離島，過去他在縣府擔任民政處長，對於縣內的人口結構、不同區域的人口變化，一直有清楚的掌握，如果地制法相關條文不修法，對屏東縣會產生嚴重的影響，很多縣民將很難找到縣議員來幫忙爭取權益或代為解決問題。

幅員遼闊地區 服務量難負荷

首當其衝的恆春半島，下屆選區將從三席降為兩席，得知修法後維持，當地縣議員潘芳泉、盧玟欣、張榮志都樂觀其成，認為以人口數來劃分席次對於偏遠地區及幅員遼闊地區而言，不是對的選項而是更大的負擔，以他們服務的屏東第六選區來說，地形狹長遼闊，若僅剩下兩席議員席次，則服務量絕對無法負荷所有選民需求，就是變項懲罰住在偏鄉人口少的居民。

屏東縣政府民政處統計，截至今年四月底，全縣人口為七十九萬二千○四人。與二○二三年底相比，屏東縣人口持續減少，難挽救連續二十二年人口數下滑紀錄。

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