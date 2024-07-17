傳承音樂 台東5部落歌謠採集完成

台東縣政府原住民族行政處為保存傳承原民音樂，已完成包括馬當部落文健站等5個部落歌謠採集。（記者黃明堂攝）

2024/07/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府原住民族行政處辦理今年度TTStudio錄音室原住民族歌謠採集計畫，已完成五個部落歌謠採集作業，收錄逾四十首部落傳統歌謠，將從中挑選三首完成混音編曲作業及相關影像紀錄短片，在取得部落授權後正式公布。

縣府原民處表示，原住民族歌謠採集計畫已進入第五年，此次的部落音樂採集，已完成包括太麻里新香蘭文健站、海端鄉新武文健站、台東市馬當文健站、成功鎮麻荖漏部落歌謠傳唱隊及台東市卡大地布部落等五個部落歌謠採集作業，收錄至少四十首部落傳統歌謠。其中在新香蘭文健站採集到當地阿美族與排灣族共同生活區域的傳統生活歌謠；在花東縱谷的海端鄉新武文健站採集歌謠作業，紀錄包括布農族嬰兒祭歌、童謠、飲酒歌等多首歌謠。

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馬當文健站採集到包括馬當之歌、採藤歌、聚會歌等，都清楚呈現出現代部落音樂文化與生活之間密不可分的關係；同屬阿美族的海岸線成功鎮麻荖漏部落，則是由在地阿美族青年與耆老組成的歌謠傳唱隊，演唱包括kiluma’an歌謠、祈雨舞、生活歌與工作歌等；由少年、青年及耆老共同參與的卡大地布部落，則紀錄包含少年祭歌謠、聚會歌等部落歌謠。

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