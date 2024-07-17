台東藝術節21場次節目 今午起開賣

台東藝術節門票今天中午開賣，蒂摩爾古薪舞集昨天在縣議會舊址演出暖身。（記者黃明堂攝）

2024/07/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東藝術節八月到十一月策劃十二檔節目共廿一場次，門票今天中午開賣，早鳥享八折優惠到八月四日。台東藝術節結合文化部相關計畫與政策推出學生優惠方案，讓縣內各國民中小學和高級中等學校學生有機會免費參與，以及針對十六到廿二歲青年劃定專屬的青年席位，提升年輕族群對表演藝術的參與度。

8月到11月 共策劃12檔

列為歷史建築的台東縣議會舊址已轉型為表演藝術創生基地，首次成為藝術節表演場地之一，昨邀請桑布伊、李若菱、蒂摩爾古薪舞集演出，為台東藝術節暖身。

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台東縣議會舊址 成表演場地

縣府表示，今年台東藝術節以「記憶之鑰」為題，包含戲劇、音樂、舞蹈、馬戲和親子等不同類型的節目。除了在大家熟悉的藝文中心演藝廳之外，今年更增加兩個中小型演出場地，分別是「均一明門藝文中心」及「台東表演藝術創生基地」，策展內容相較以往更多元，讓觀眾有機會看到實驗性強、互動性高的作品，拉近與藝術家的距離。

增加中小型舞台 策展內容多元

文化處說明，此次節目包括以日式搞笑風格聞名的「面白大丈夫」帶來漫才和短劇的結合；「故事工廠」推出口碑爆棚歡鬧舞台劇「媽，別鬧了」；愛樂劇工廠邀請UNI優尼客當代馬戲團，合作親子音樂劇「青鬼好朋友」戰鬥吧！桃太郎！結合馬戲、特技、雜耍和影像科技；瑞士寶卡菈小丑馬戲團以獲十五個國際獎項的滑稽雙人表演訪台；飛人集社劇團的「初生」則融合戲偶、光影及現場音樂。

另外有李泰祥十週年紀念音樂會、加拿大的牙買加裔歌手杜安．佛瑞斯特演出、陳鋭小提琴獨奏會、台東回響樂團歌劇音樂會、蒂摩爾古薪舞集以南排灣古調重現「牡丹社事件」、布拉瑞揚舞團、泰雅精神文創劇場演出。

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