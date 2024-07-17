北市聯醫總院長蕭勝煌退休 北榮王智弘接任

台北市立聯合醫院昨日舉行總院長暨院區院長交接典禮。（記者江采蓁攝）

2024/07/17 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市立聯合醫院昨日舉行總院長暨院區院長交接典禮，總院長蕭勝煌屆齡六十五歲退休，由副院長王懋哲代理；陽明院區院長陳冠仰屆齡退休，由泌尿科名醫邱逸淳升任；林森中醫昆明院區院長則由聯醫副總院長黃遵誠代理。與會的衛生局長陳彥元透露，新任總院長將由現任台北榮總桃園分院長王智弘接任，是首位有醫學中心背景的聯醫總院長。

台電饋線跳脫 和平院區停電5分鐘

昨交接典禮後也發生意外插曲，聯醫和平院區於下午二時五分發生停電，於二時十分復電。台電說明，因饋線跳脫，導致中正區、萬華區等共二三五○戶停電，經轉供，已於五分鐘內全數復電。

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陳彥元受訪表示，新任總院長將由王智弘接任，人事令約一、兩週內會出爐，應在一個月內就會到位；他盛讚，王智弘來自台北榮總桃園分院院長，在醫院經營管理和醫療專業都非常優秀，也擔任過三軍總醫院院長，是首位有醫學中心經歷的聯醫總院長，市府、衛生局皆對他都有非常深的期待。

陳彥元說，新院長未來的重要任務其一就是院區改建，目前應優先於中興院區的自有地興建大樓，新建大樓預計花費近一百億，會向中央爭取部分經費，其餘由聯醫、市府各支應一半。

正式卸下總院長的蕭勝煌強調，軟體部分，聯醫的組織修編一定要轉型，否則恐無法再發展下去，硬體的院區改建則是不得不突破的地方；他說，六都只有北市有自己的醫院，「這是我們的優勢，也希望能繼續往前邁進。」

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