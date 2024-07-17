機器人世界賽 林園國小包辦前4名

林園國小師生遠征澳洲參加機器人世界賽，大有斬獲。（洪琮琪提供）

2024/07/17 05:30

〔記者洪臣宏、許麗娟／高雄報導〕林園國小機械動力社校隊遠征二○二四RoboRAVE 澳洲世界賽，雖是首度參賽，但學生們臨危不亂，囊括了LEGO SumoBot ES組冠軍、季軍，Line Follow ES組亞軍及第四名等佳績，捷報傳回台灣，鄉親盛讚孩子們是「台灣驕傲」。

二○二四RoboRAVE 世界賽今年由澳洲陽光海岸大學舉辦，林園國小派出五支隊伍報名LEGO SumoBot機器人相撲、Line Follow機器人循跡兩個賽程。

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指導老師吳雅茹說，循跡賽機器人必須循線至指定地點放置乒乓球後自動返回原點，接著每次載運五顆乒乓球至指定地點投放累積積分，林園國小獲得第二名及第四名；LEGO SumoBot 機器人相撲賽必須在限制時間內將對方機器人推出場外才算獲勝，林園國小在七十八組參賽隊伍中奪下總冠軍及季軍。

賽場上狀況不斷，教練蔡德暐表示，循跡賽現場發現機器高度不夠需臨時修改結構，進入決賽後發現電線斷掉需要重新接線，相撲賽發生感應器故障，所幸都能化險為夷。

獲得相撲賽冠軍的林淇淏和黃愉勝表示，第一場就遇上感應器故障而吃下敗仗，但他們沒有時間傷心，趕快合作修改程式，靠機器穩定發揮連勝五場殺入決賽，再連勝四場拿下總冠軍。

校長洪琮琪表示，林園國小的選手們調整的速度很快，出現狀況都能迅速應變，是致勝的關鍵。

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