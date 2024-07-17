華航直飛西雅圖 估北美營收成長逾5％

華航近日復飛西雅圖，隨著客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，預估為北美整體營收帶來超過5％成長。圖為西雅圖國際機場旅客在華航櫃台辦理行李託運。（記者蔡昀容攝）

2024/07/17 05:30

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕華航客運航班恢復至疫前八成，上半年收入達六四六．七六億元，年增幅十七．○一％。總經理高星潢說，新飛機因缺工缺料供應不及，導致機票價格維持高檔，租機公司預估二○二六甚至二○三○年才能恢復正常機制。

華航近日復飛西雅圖客運，高星潢指出，西雅圖是華航既有貨運航點，主要運航材、半導體設備、櫻桃、海鮮等時效性生鮮貨品，隨著客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，預估為北美整體營收帶來超過五％成長。

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貨機方面，華航引進兩架節油的777F，待八月最後一架交付，十架全數到位；客機方面，引進新世代窄體客機A321neo，今年底達十五架，全機隊二十五架預計於二○二六年交付完畢。

機票價格預估最快後年恢復正常

高星潢表示，因全球缺工缺料，新飛機趕不上供應，既有飛機時限若到期又必須淘汰，導致座位數供不應求，市場上的機票價格維持高檔。

高票價情況何時結束？高星潢說，對飛機生產情形敏銳的三家大型租機公司說法不一，有人說二○二六，有人估二○二八，最久預計二○三○年才能回穩。

民航局明年將啟動永續航空燃油（SAF）試行計畫，加速國籍航空碳排放減量。高星潢表示，目前油價佔成本約二十七％，但受SAF影響，未來可能越來越高；中油若要賣SAF給航空業者，要去新加坡或日本購買，成本增加，油價自然上漲，預估明年增二％。

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