自由日日Shoot》議員批柯市府草率結案 讓幼童受害擴大

台北市長蔣萬安要求教育局檢視2022年首度接獲通報後的處理過程，提出改進方案。（記者何玉華攝）

2024/07/17 05:30

〔記者何玉華、楊心慧、陳昀、詹湘淇、林哲遠、李文馨／台北報導〕台北市政府挨批從二○二二年七月首度通報後，近一年無作為，前北市社會局長、民眾黨秘書長周榆修昨出面聲稱，柯市府當時窮盡一切可能，並無不作為；但台北市長蔣萬安昨強調，將查柯市府接獲通報後的處理過程；台北市議員痛批，若柯市府當時「窮盡一切可能」，後續怎可能還會有超過廿名孩子受害，導致案件持續擴大。

監委葉大華、田秋堇、紀惠容昨強調，將就台北市政府有無依法善盡調查及監督之責等情，立案調查。

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針對外界質疑，北市教育局昨表示，柯市府二○二二年接獲檢舉後，調閱當年七月十一日至七月十五日檢視監視器畫面後，即以未發現不法結案，未再有更積極的作為，後續也未在交接事項中。

蔣：調查柯市府處理過程

蔣萬安昨強調，對家長的擔憂和憤怒感同身受，已要求同仁檢視二○二二年七月接獲報案時，第一時間處理過程。

至於蔣市府被質疑部分，蔣萬安強調，他上任後第一次接獲通報是在二○二三年七月，之後三個月內做了六件事：停止招生，對行為人、幼兒園負責人停職；一對一連繫家長協助轉托需求，廢止幼兒園設立許可，行為人及負責人終身不得再任職，依法開罰法定最高罰則。

柯未依SOP成立調查小組

台北市議員簡舒培昨痛批，若柯市府當時「窮盡一切可能」，後續怎還會有超過廿名孩子受害，就是沒按照SOP成立調查小組、此案沒溯源、訪談所有家長，僅依賴司法調查，且教育部二○二○年七月函釋已明確表達，如教保人員涉性平兒少事件時，應提報直轄市主管機關性平委員會，命教保人員請假或暫時離開校園現場等候調查，但柯市府都無作為、非常失職。

市議員游淑慧昨批評，柯市府讓加害行為持續發生，如六○○部影片就是後續發生，就是從發現、起訴到定罪的期間，仍持續在加害。

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