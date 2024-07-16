（台中）1999「通話王」 平均每天打18通

1999話務人員挑戰多，須掌握時事，幫忙解決各式疑難雜症。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/16 05:30

記者蘇孟娟／專題報導

台中市民一碼通電話1999專線廿四小時待命，但有民眾把1999當「全民開講」，對時事不滿就call in，因通話前五分鐘免費，研考會統計，去年「通話王」平均每天打十八通電話，一年講掉七萬多元電話費，通話費全由市府買單，今年統計到五月，「通話王」已來電近二千五百通，電話費超過三萬元，研考會籲民眾不要占用資源。

1人1年用掉補助7萬餘元

研考會指出，早期台中1999專線前十分鐘免費，年電話費補貼約七、八百萬元，市府在二○一五年時調整為前五分鐘免費，免費時間雖縮短一半，但通話費仍十分可觀，去年進話量達六十九萬一千一百餘通，電話費用掉四百廿七萬餘元，今年統計到五月的電話費也已用掉近一百六十餘萬元。

請繼續往下閱讀...

研考會統計去年「十大常客」一年共撥打兩萬三千餘通電話，十人就講掉廿四萬多的電話費，其中「通話王」年撥六八一五通電話，平均每天打超過十八通，一個人一年就講掉七萬一九六六元的電話費。

今年「十大常客」也不遑多讓，光統計到五月就撥了一萬一千三百多通電話，電話費十二萬多，今年的「通話王」，到五月也已打了二四四七通電話，也是平均每天打超過十六通電話，已講掉三萬三千多的電話費。

也有人打來談心 當找張老師

但十大常客通話的內容常與市政無關，純把1999當「全民開講」，有看不慣的時事或是市府新政策就打來開講、開罵，也有外縣市民眾覺得因台中的話務人員「比較人性」，把1999當「張老師」，有事沒事打來找人談心事。

話務人員 儘量控制3分鐘內

研考會指出，為不影響其他民眾來電權益，話務人員均會在第一時間針對民眾需求提供解答、轉介或轉達服務，但遇非關市政等「純聊天」的進話，也只能耐心以對或採儘量控制在通話三分鐘內因應；研考會強調，1999在颱風天或疫情期間，均發揮即時協助甚至援助民眾的功能，籲民眾善用資源，不要影響別人的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法