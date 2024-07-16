現場踏勘棕線 桃園捷運局徒步11公里

捷運工程局昨日率領市府相關單位及捷運公司，以步行十一公里方式完成棕線沿線踏勘。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/16 05:30

預計明年動工 藉踏勘了解沿線地景地貌 更能有效擬定招標策略

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運棕線預計明年動工，市府捷運工程局昨率相關單位以步行十一公里方式完成棕線沿線踏勘，實地瞭解路廊沿線在未來施工時可能遭遇的問題；捷運局長劉慶豐表示，透過現場實地踏勘，更能有效擬定招標策略，加速工程發包作業，同時也期盼降低工程阻礙，達成二○三二年如期如質完工通車的目標。

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長11公里7個車站 2032年完工

劉慶豐說，捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，總長十一公里、沿途設置七個車站，兩處端點分別為台鐵桃園站、捷運綠線G07站以及捷運新蘆線、萬大線迴龍站銜接轉乘，是桃園到新北市新莊區最短、最直捷路徑，完工通車後迴龍到桃園約十八分鐘，非常有利就學及就業族群通勤，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，可建構一小時軌道運輸生活圈，帶動桃園及龜山區域繁榮發展。

5月已完成專案管理決標

劉慶豐表示，為確保捷運棕線順利於明年動工，行政院於今年三月一日核定綜合規劃後，即展開後續建設作業，五月已完成專案管理（PCM）決標，並辦理基本設計及整體經費細部檢討，完成後將再報送行政院公共工程委員會進行經費審議，而捷運局昨與市府相關單位及桃園大眾捷運公司，在林同棪工程顧問公司說明下，以步行十一公里方式現場實地踏勘，能更有效擬定未來招標策略，加速辦理工程發包。

現勘讓設計能夠更為貼切

劉慶豐說，現場踏勘主要是讓基本設計能夠更為貼切，也讓建設單位更了解地方的需求，例如有些車站空間可以更充分利用，在桃捷還未做商業使用前，可以提供民眾作為活動空間，也藉由踏勘了解沿線地景地貌，配合納入捷運設計之中；他表示，實地踏勘後，捷運局將對棕線沿線場站規劃、公私有土地取得及捷運開發用地劃設進行盤點，接續將彙整各單位及地方意見，對相關工程課題制訂因應對策並納入招標文件中，以利後續發包與工程推動。

桃園捷運棕線路線圖

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