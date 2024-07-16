百年首次 大林鹿堀溝 7/21「夯枷夜巡」

大林鎮天德寶宮妙修堂將舉辦「夯枷夜巡」，參與者要穿戴三角形紙枷，跟著神轎步行，直至「脫枷」。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/16 05:30

民眾將穿戴紙枷 跟隨都城隍爺神轎步行12公里 象徵懺悔消除業障

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮大莆林鹿堀溝百餘年前出現水鬼抓交替傳說，「大林水鬼」聲名遠播，鹿堀溝旁的天德寶宮妙修堂有城隍殿，祭祀「大林都城隍威靈公」，為替地方祈福、消災，妙修堂將於國曆七月二十一日舉辦當地百餘年來首次的「夯枷夜巡」，由都城隍威靈公帶領民眾穿戴三角形紙枷跟著神轎步行十二公里，儀式完成後「脫枷」，象徵消除業障，重新再出發。

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曾有日軍溺斃 傳說水鬼抓交替

妙修堂主委邱兆宗表示，大莆林鹿堀溝為清代時期闢建引水灌溉，後來日本軍方在溝旁駐兵，因日軍要求居民獻上慰安婦，引發民怨，某晚群起襲擊，不少日本軍人跳鹿堀溝逃生，反遭溺斃，後因地方出現抓交替傳聞，鹿堀溝因而有「水鬼窟」稱號。

邱兆宗指出，妙修堂自設立後，每年舉辦護國息災祈安法會，替為國捐軀國軍英雄、公路單位工程人員、因公殉職警、消等辦法會，度化亡靈，今年城隍爺指示在二十一日舉行「夯枷夜巡」，為發揚神明慈悲，活動不收報名費，歡迎民眾踴躍參加。

昨到妙修堂瞭解「夯枷夜巡」儀式的議員黃啟豪說，古時民眾若做錯事後想要懺悔，會到城隍廟以「夯枷」向城隍爺贖罪，這次妙修堂舉辦「夯枷夜巡」，讓民眾戴著紙枷跟著神轎贖罪步行，在當地難得一見。

嘉市城隍廟中元祭典 8/1開幕

而嘉義市一年一度的「嘉義城隍廟中元祭典」將於國曆八月一日中元普度大法會揭開序幕，今年祭祀擺設有龍騰四海、鳳鳴朝陽、「城隍傳藝」捏麵人、佛國樂嘻、鮪讚中元共五大主題，八月三日晚上八點半的「淨爐除穢」敕水禁壇科儀及十一點「城隍廟開鬼門」將首度開放民眾參加，「城隍夜巡諸羅境驅除魑魅百姓安」於九月三日登場。

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