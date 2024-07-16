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免費攝護腺癌篩 巡迴雲嘉6鄉鎮

北港媽祖醫院將巡迴雲嘉6鄉鎮，展開攝護腺癌、三高一腎免費篩檢。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院將巡迴雲嘉6鄉鎮，展開攝護腺癌、三高一腎免費篩檢。（記者李文德攝）

2024/07/16 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕攝護腺癌位居雲林十大癌症死因第六名，但中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院，簡稱北媽醫院）醫師發現，到院就診患者有五成已是第三、四期，還有患者下半身癱瘓才知因癌細胞轉移，院方即日至八月十七日在雲林、嘉義六鄉鎮辦理免費癌症篩檢活動，盼建立民眾「預防勝於治療」觀念。

北港媽祖醫院泌尿科醫師李柏毅表示，攝護腺癌好發於六十至七十歲男性，主要因素為家族遺傳史，習慣吃紅肉、油炸物等高油脂飲食等有關連，臨床發現攝護腺癌有年輕化趨勢，年輕男性也不要輕忽。

李柏毅指出，在北港院區發現攝護腺癌三、四期患者就有五成，相較台中總院高出一成，其中有病患是因下半身癱瘓求助其他科別，才發現是攝護腺癌細胞已經轉移到其他部位，凸顯民眾們對於預防醫學更需要重視。

北媽醫院昨起展開「攝護腺癌、三高一腎巡迴篩檢」，院長吳錫金表示，雲嘉地區男性及早發現攝護腺癌比例較低，從二○二○年起便舉辦免費篩檢活動，即日至八月十七日，北媽醫院、虎尾農會附設診所皆有檢測攝護腺特定抗原服務，即日起開始更會巡迴雲林的北港、土庫、虎尾、崙背及嘉義縣新港、六腳等六個鄉鎮進行篩檢，也會針對新陳代謝症候群進行篩檢及衛教宣導，歡迎民眾多前往篩檢。

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