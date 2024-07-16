北市中山商圈遭檢舉範圍 重疊柯市府TOD計畫惹疑

台北市南西中山商圈百間店家近期遭檢舉違反土地使用分區條例，被質疑與柯市府的TOD開發計畫有關。（檔案照，記者楊心慧攝）

2024/07/16 05:30

都發局︰TOD2.0適用93個大眾運輸場站周邊 民眾黨︰盼蔣市府接續既有成果

〔記者詹湘淇、林哲遠／台北報導〕台北市南西中山商圈、赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被檢舉店家的分布範圍恰與前台北市長柯文哲任內劃設的TOD（大眾運輸導向型發展）開發計畫核心區域一致，引發聯想；台北市都市發展局表示，TOD2.0適用範圍擴及全市九十三個大眾運輸場站周邊，並非針對特定區域。民眾黨發言人戴于文表示，過去柯市府秉持都市多元性規劃，現階段因為土地發展跟都市計畫導致部分商家被檢舉，呼籲蔣市府能接續既有的成果。

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柯TOD計畫 最高容獎逾基準2倍

柯市府二○一八年擬定「台北市大眾運輸導向（TOD）可申請開發許可地區細部計畫」，優先選定北市卅三座捷運站，以容積獎勵提高周邊土地開發強度；依規定，建商參與開發計畫所得最高容獎超過基準容積兩倍，且須在二○二五年一月前提出申請。

參與開發 須在明年1月前申請

率先曝光中山商圈與赤峰街區被檢舉的臉書粉專「聲量看政治」指出，被檢舉的店家分布範圍與柯任內公告的TOD開發核心區域一致，且明年就是投資客下單期限，想要賺中山商圈與赤峰街區大規模TOD開發計畫的機會，就在此時；而後來在二○二一年推動的劍潭站TOD案，被建築界連署反對，市長蔣萬安一上任就通過，質疑蔣是拯救他所愛的中山青創巷弄？還是「柯規蔣隨」藍白一家親？

顏若芳︰應通盤考量當地特色發展

民進黨議員顏若芳認為，TOD開發計畫應針對當地人文藝術、商業模式與居民生活型態進行通盤考量，即便能靠提升容獎吸引投資者，依然無法解決土管使用、住商混合的核心問題，而最壞的狀況就是建商或投資者為了搶到容獎、爭取都更，把當地的店家都趕走。

都發局表示，二○二二年推動TOD2.0計畫，適用範圍擴及全市九十三個大眾運輸場站周邊，全市可發展範圍七成以上皆可適用，並非針對特定區域。

戴于文則指出，過去中山線形公園沒有很明確的規劃，現階段捷運中山至雙連站的捷運廊道在柯市府時期即已著手規劃「心中山、心雙連」兩段綠廊；赤峰街從原來的打鐵街轉變成文創精品集中商圈，地貌變得更漂亮。柯市府一直秉持都市多元性規劃，現階段因為土地發展跟都市計畫，導致部分商家被檢舉，呼籲蔣市府接續商圈發展既有的成果，讓一個城市的發展不是只有都市開發一種樣貌。

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