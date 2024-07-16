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花蓮推單車旅行 騎乘抽電輔車

花蓮兩潭自行車道風景優美。 （花蓮縣府提供）

花蓮兩潭自行車道風景優美。 （花蓮縣府提供）

2024/07/16 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三強震後觀光市場低迷，縣府盤點地方特色資源，推出「花蓮魅力自行車道活動」，選出十二條單車輕旅行騎乘路線，含括縱谷及海線美景，即日起到十一月底，只要騎任何一條自行車道就可抽獎，最大獎為價值七萬多元的品牌電動輔助自行車。

縣府觀光處長張志翔說，花蓮有好空氣、自行車速度剛剛好，可以深度旅遊花蓮，每個自行車道都有不同的風景，希望遊客到花蓮玩得久、玩得深，藉由單車輕旅行「希望遊客能多留一天」。

12條山海魅力自行車道

十二條魅力自行車道，有兩潭自行車道、兩鐵自行車道、白鮑溪自行車道、鯉魚潭環潭自行車道、光復—馬太鞍自行車道、大農大富平地森林園區自行車道、瑞穗自行車道、羅山自行車道、吉安—親水線自行車道、光復吉利潭自行車道、壽豐環鄉自行車道、豐濱靜浦北回歸線自行車道等。

觀光處指出，民眾持字卡「花蓮魅力自行車道」與自行車在指定拍照點合照並上傳活動網站，每完成一條即可獲得一次抽獎機會，最多有十二次中獎機會，每月五日進行線上抽獎，獎品有電輔自行車Faster E+、GoPro、DJI口袋運動相機及花蓮在地自行車遊程等，越早完成中獎機率越高，完成五條自行車道即獲贈運動水壺。

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