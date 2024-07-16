花蓮中央路車流大 30米寬卻是鄉道

中央路為花蓮、吉安市區重要道路，三十米寬車流量大，但仍為鄉道規劃。（記者王錦義攝）

2024/07/16 05:30

北起新城經花蓮市到吉安鄉 議會建議提升至「縣道」統一管理

〔記者王錦義／花蓮報導〕北起新城南到吉安的中央路為花蓮、吉安市區重要道路，卅米寬車流量大，卅多年前原計畫為台九線大花蓮市區外環道，但受限於南端未闢建與台九線相連，目前仍是鄉道等級，由吉安鄉、花蓮市、縣府三個不同機關負責，縣議會建議縣府將道路提升至「縣道」統一管理。

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縣府：升級恐影響兩公所維管預算

縣府建設處回應，道路升級恐影響公所維管道路預算，未來會加強協調溝通，降低道路硬體設施不一致的情形發生。未來會與各公所加強溝通協調，如鋪面更新等的工程細節與期程，減少時序不一致的情況；若中央路未來經公路局檢討提升到省道，維管的權責跟費用也會與縣道及鄉道不同。

曾發生柏油路面更新時序不一

建設處副處長張志豪表示，中央路先前施作的左轉彎道工程、提升道路品質鋪面皆為縣府執行，公所負責維護。縣府每年會依照鄉道、考核分數分配道路管養補助經費，如中央路由縣府管理，恐影響兩公所的維管預算。

縣議員魏嘉賢表示，花蓮市公所與吉安鄉公所財源有限，二公所的預算無法負擔中央路養護，且因人事和程序的差異，過去中央路就曾發生柏油路面更新時序不一樣，影響道路整體的服務品質。

魏嘉賢說，縣府及中央近年投入許多人力與資源改善中央路，認為有接管此道路的必要性，未來在「大花蓮都市計畫」發展下，中央路有條件升級為省道，縣府應先將道路分級提升至縣道，提升整體性規劃。

中央路雙向有四車道，被地方俗稱為「卅米路」，總長約八．四公里，早年規劃為大花蓮市區的台九線外環道，新生橋以南的花蓮市區昔稱「新生南路」，吉安鄉則稱為一號計畫道路，後統一稱為中央路，目前在最南端吉安鄉內仍有一小段未與台九線相連。

中央路尖峰時刻車流量大，但道路分級現為鄉道「花廿一」線，管理權責為縣府建設處、花蓮市公所與吉安鄉公所，道路行車管制號誌、人行道與標誌標線均由不同機關負責，導致設施不一的狀況。

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